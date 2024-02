Největší bateriový systém České republiky se nachází v Ostravě-Vítkovicích a začíná fungovat. Je velký jako rodinný dům a pomůže stabilizovat českou energetickou soustavu. Jde o investici za stovku milionů korun.

Slavnostní zahájení provozu Bateriového systému Vítkovice | Video: Deník/Vladimír Pryček

„Podobně jako v celé Evropě a České republice se i výroba elektřiny i tepla v Moravskoslezském kraji v nejbližších letech od základu změní. Využívání uhlí v energetice postupně skončí a my ho musíme nahradit. Jedním z pilířů prosperity našeho kraje zůstává průmysl a naším úkolem je, aby touto transformací prošel posílen. Jsme rádi, že první kroky na této cestě můžeme vidět už dnes. V kraji vznikají nové fotovoltaické a větrné elektrárny, které budou zajišťovat bezemisní elektřinu: Pro ně potřebujeme ale i baterie, které by stabilizovaly elektrickou síť. Právě spuštěná baterie ve Vítkovicích je vůbec největší v České republice a jsem hrdý na to, že vznikla právě v Moravskoslezském kraji,“ pochvaluje si Jan Krkoška, hejtman Moravskoslezského kraje.

Primátor volá ministry do Ostravy: Požaduje urgentní zásah na heřmanické haldě

Baterie je výkonem 10 MW o více než 30 % větší než současný lídr trhu. Pojme energii pokrývající denní spotřebu 1 300 domácností a současně přispívá ke stabilizaci sítě i k zajištění požadovaných parametrů elektřiny.

Díky unikátní konstrukci bez vnitřní chodbičky má oproti standardním akumulátorům o 20 procent vyšší kapacitu. ČEZ tak naplňuje jeden z cílů oznámených ve strategii Čistá Energie Zítřka: postavit do roku 2030 úložiště energie o výkonu 300 MW a podpořit transformaci české energetiky.

*Systém má výkon 10 MW, tj. o 30 % více než současná největší baterie. *Zajistí služby výkonové rovnováhy, která stabilizují fungování elektrické soustavy. *Díky unikátní konstrukci má baterie vyšší kapacitu než běžné systémy. *Zařízení sestává z 1 360 bateriových modulů a obsahuje 90 tun lithia. *ČEZ chce do roku 2030 postavit akumulační systémy o výkonu 300 MW.

„Dekarbonizace české energetiky je v plném proudu a my se na této historické přeměně podílíme na všech úrovních. Cílem Skupiny ČEZ je do roku 2030 postavit 6000 MW v obnovitelných zdrojích a také 300 MW v akumulaci,“ přibližuje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

„Největší baterie České republiky ve Vítkovicích je jen začátkem, další systémy nyní připravujeme. Pro zákazníky ČEZ ESCO z řad firem, měst a obcí zase stavíme menší ekologické zdroje kombinované s chytrými řešeními, které jim umožní ušetřit a zvýšit energetickou nezávislost. Jeden z největších projektů energetických úspor v Česku realizujeme v Havířově a v Moravskoslezském kraji také budujeme pro naše zákazníky fotovoltaické elektrárny,“ doplnil Kamil Čermák.

Modernizace areálu Energocentra

„Nový akumulační systém ve Vítkovicích pracuje ve vazbě s moderními plynovými zdroji, které ho nabíjejí. Baterie zajišťuje především tzv. primární regulaci frekvence, při výkyvech frekvence se tak postará o to, aby tento důležitý kvalitativní parametr dodávky energie byl u všech spotřebitelů stejný,“ říká Martin Václavek, ředitel ČEZ Energo, která bude baterii provozovat.

Chtějí konec Coloursů a B4L? Zastupitelé v Ostravě dlouho debatovali o hluku

Největší baterie v ČR je symbolickým završením velké modernizace, která připravuje celý areál Energocentra pro fungování v podmínkách moderní energetiky. V posledních letech tu za cca 140 mil. Kč postavili např. novou ekologickou kotelnu se třemi kotly a s kogeneračními jednotkami.

Tyto ekologické zdroje snížily roční emise oxidů síry o 100 % (410 tun), oxidů dusíku o 93 % (288 tun), tuhých znečišťujících látek o 96 % (5,8 tuny) a CO2 o 81 % (109 tisíc tun. Na tuto etapu nyní navázala instalace šesti 2,5 metru vysokých bateriových kontejnerů na místě elektrofiltrů zrušených uhelných kotlů.

Poláci se do zlatnictví probourali přes téměř metrovou zeď. Vyřadili i alarm

Stavbě předcházely demolice železobetonových staveb a přeložky kabelového vedení, naopak kryt civilní obrany pro tři sta lidí v těsné blízkosti nové baterie zůstal zachován. Následovalo vybudování retenčních nádrží, základových konstrukcí a zpevněných ploch pro umístění kontejnerů. Stavbu završily instalace vysoko a nízkonapěťových technologií a pokládka atypických kabelových tras.

„Jsme rádi, že právě Ostrava má aktuálně největší bateriový systém v republice a věříme, že budeme inspirací i pro další místa. Pro nás je tento projekt velmi důležitý, protože je dalším garantem stabilní dodávky Energocentra pro průmysl, veřejnou správu i domácnosti v celé ostravské aglomeraci. Zdejší elektrárna dodává elektřinu, zemní plyn, teplo, vodu a stlačený vzduch například pro Třinecké železárny, Vítkovice Holding nebo Vítkovickou Nemocnici,“ upozorňuje primátor Ostravy Jan Dohnal.