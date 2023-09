Pro benzin do Polska? Rozdíl v ceně činí až šest korun za litr Naturalu 95

Zní to neuvěřitelné, ale je to fakt. Zatímco v Česku letí ceny pohonných hmot stále nahoru, v Polsku už druhý týden klesají. Sledovat pád cen pohonných hmot v Polsku se dá také ze sociálních sítí, kam lidé průběžně dávají fotografie totemů u čerpacích stanic. Zato v Česku ceny Naturalu 95 už mnohde překročily čtyřicetikorunovou hranici, nafta se dá koupit do 40 korun za litr.

Karviná, srovnání cen benzinu u pump v Česku a v Polsku | Video: Deník/Tomáš Januszek