U sousedů - SlovenskoZdroj: DeníkVýjezdům tisíců Slováků za nákupy levných potravin do Polska podle všeho částečně odzvoní. Na Slovensku totiž otevře své první pobočky polský řetězec Biedronka. Jeho zástupci to už oficiálně potvrdili a už je jasný i termín, kdy se zájemci o nákup u tohoto prodejce dočkají.

„Zprávy o plánech společnosti vstoupit na slovenský trh se objevily už v březnu. Diskontní řetězec, který patří pod portugalskou společnost Jerónimo Martins, by měl své první obchody na Slovensku otevřít koncem příštího roku. Uvedla to finanční ředitelka firmy Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia,“ informovala slovenská tisková agentura TASR.

Zatím ale není jasné, kolika poboček Biedronky se Slováci dočkají ani ve kterých městech se budou obchody nacházet. Nejdříve zřejmě půjde o jednu prodejnu s tím, že podle zájmu se počet zvýší, spekulují slovenská média. Zástupci portugalské společnosti se k tomu vyjadřovat nechtějí. „Mluvíme o byznysu, při kterém začínáme od nuly, takže detailněji bychom se vyjadřovat nechtěli,“ reagovala Virginia.

Jak zjistil slovenský portál aktuality.sk, řetězec podnikl několik kroků, které naznačují, jaký sortiment zákazníci ve slovenských pobočkách najdou. „Ještě v létě si dala Biedronka zaregistrovat ochranné známky, s nimiž se počítá i u nás. Zaregistrovala si také slovenskou doménu biedronka.sk, aktuálně vás web při pokusu o její návštěvu automaticky přesměruje na polský web Biedronky. Zřejmé však je, že bude využívat koncept, s nímž je Biedronka úspěšná i v Polsku. Půjde tedy o diskontní prodej, kdy se síť snaží nabídnout co nejnižší ceny. Běžné bude i to, že zaměstnanci nebudou vybalovat produkty a bude v krabicích. Bude prodávat produkty i pod vlastními značkami. Úřad průmyslového vlastnictví jí už potvrdil používání značky Herbarium pro čaje, Bondi pro jogurty, Elios pro řecké speciality či Miami primárně pro dětské produkty,“ nastínily aktuality.sk.

Podle tohoto portálu už do Biedronky přešlo několik nákupčích z konkurenční skupiny Schwarz, do níž patří Lidl a Kaufland, což je důkazem, že s příchodem polského řetězce nastává na Slovensku konkurenční boj.

Jak uvedla slovenská televize Markíza, Biedronka bude pro řetězce jako Lidl a Kaufland představovat zřejmě významnou konkurenci. Byť do otevření prvních prodejen zbývá ještě minimálně rok, už nyní se snaží přitáhnout stále větší počet slovenských zákazníků.

„Dá se očekávat, že o zákazníky zabojuje nižšími cenami i nabídkou nových výrobků z Polska. Teď spustila originální kampaň. Ve všech svých polských pobočkách nabízí tzv. slovenský týden. Jde o první typ takové akce v tomto řetězci. Poláci se takhle snaží prezentovat naše tradiční výrobky. Všechny produkty jsou v našich originálních obalech, jak je známe z našich obchodů,“ nastínila Markíza minulý týden.

Slováci jsou na příchod nového řetězce zvědaví. „Při současných cenách potravin bude skvělé mít další alternativu, kam vyrazit za akcemi. Biedronku osobně znám jen z vyprávění známých, kteří jezdí do Polska pravidelně, ale pokud nebude její pobočka na Slovensku daleko, určitě do ní zajdu,“ řekla Deníku čtyřicátnice Veronika ze západu Slovenska.

Řetězec Biedronka je oblíbený i u českých zákazníků, kteří za ním často vyrážejí za polské hranice. A podle odborníků není vyloučeno, že časem se Biedronky dočkají i Češi. „Pro tuto společnost může být český trh ještě zajímavější, je větší než ten slovenský. Pokud síť na Slovensku uspěje, může se obrátit i k nám. Lidé si nové kvalitní obchody s nižšími cenami rychle najdou. Což vytváří tlak na stávající řetězce,“ okomentoval už dříve pro Deník ekonom Štěpán Křeček.

U sousedů

