Michal Strnad je přibližně stejně starý jako Excalibur, který je v současnosti největší a nejziskovější částí společnosti Czechoslovak Group (CSG). Skupina minulý týden oznámila, že jí tržby vzrostly loni na 1,73 miliardy eur (43,8 miliardy korun), což je oproti roku 2021 více než trojnásobek. "I kdyby válka měla zítra skončit, trvalo by roky, než by se prázdné sklady doplnily, a to nemluvím o snahách o navýšení výdajů na obranu a zvětšení produkce," řekl Strnad agentuře Bloomberg ve své kanceláři v Praze. "Věřím, že poptávka bude dlouho silná," dodal. Společnost, která také vyrábí vlastní bojová vozidla, stejně jako civilní a vojenská nákladní auta, má podle Strnada objednávkovou knihu na příští léta plnou.

Strnadův otec Jaroslav společnost Excalibur Army založil v roce 1995. Nakupoval vyřazené sovětské tanky a další techniku od budoucích členů NATO ve východní Evropě s cílem získat z nich kov na prodej do šrotu. Objevil ale kvetoucí trh s náhradními díly a použitými bojovými vozidly v končinách, jako je Afrika, a také profitoval z některých blízkých politických vazeb doma. Od té doby Excalibur renovoval těžkou vojenskou techniku, včetně asi 300 sovětských hlavních bojových tanků T-72. Okolo stovky z nich naložili na vlaky a společně s dělostřeleckými granáty poslali na Ukrajinu. Od začátku války na Ukrajině se produkce munice do těžkých zbraní v CSG zvýšila desetkrát a počet jeho zaměstnanců v závodech v osmi zemích se téměř ztrojnásobil na 10.000. V roce 2018 Jaroslav Strnad převedl svůj podíl v CSG na Michala, jehož majetek má podle indexu miliardářů agentury Bloomberg hodnotu nejméně pět miliard dolarů (118,8 miliardy korun) a jeho firma je jedním z nejrychleji rostoucích výrobců zbraní v Evropě. Mluvčí CSG Andrej Čírtek se k finančnímu ohodnocení odmítl vyjádřit.

Firma buduje nové výrobní haly ve třech evropských zemích a za divizi Visty Outdoor nabídla 1,9 miliardy dolarů. Pokud se transakce uskuteční, mohla by CSG refinancovat svůj dluh, který v současnosti obsahuje primárně půjčky od místních bank, prostřednictvím mezinárodních věřitelů a držitelů dluhopisů. Plánuje investovat stovky milionů dolarů do možného zbrojařského podniku typu joint venture na Ukrajině. Tyto plány na expanzi ovšem přicházejí v době, kdy narůstá znepokojení ohledně situace v bojích na Ukrajině, která se potýká se závažným nedostatkem munice. Oteplení také posiluje obavy, že Rusko bude mít lepší šanci prolomit frontu.

Michal Strnad, kterého otec ho do firmy uvedl ještě v době, kdy byl na základní škole, a ve 21 letech z něj udělal jejího výkonného ředitele, říká, že je připraven přivést CSG na další úroveň. Jeho dlouhodobějším cílem je napodobit společnost Rheinmetall z hlediska poměru tržní hodnoty podniku k zisku, což je důležitý ukazatel pro investory.

„Rheinmetallem zatím nejsme, ale doháníme ho," říká Strnad. "Na to, že bych něco ze svého majetku prodal, jsem ani nepomýšlel, i když nabídky dostávám každý měsíc. Pokud bych prodal, co bych s penězi dělal? Musel bych jít a koupit něco jiného, takže k čemu by to bylo?" ptá se podnikatel.