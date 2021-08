EXKLUZIVNĚ Z ITÁLIE: Odhalte s námi tajemství zrání výtečných sýrů z Moravy

Pojďte s námi do království sýrů jedné z nejstarších italských firem Brazzale, která vlastní sedm výrobních závodů po celém světě, a to včetně sýrárny Litovel v Olomouckém kraji. Fotograf Deníku Lukáš Kaboň navštívil v současné době největší a nejmodernější robotizovaný sklad na světě, který italská společnost vybudovala právě pro český sýr Gran Moravia. Nachází se na úpatí Benátských Alp. Současně se můžete podívat také do původních tradičních skladů a jak vypadá následné zpracovávání obřích sýrových "bochníků", než se dostanou ke konečnému spotřebiteli.

Italský sklad sýru Gran Moravia. | Video: Deník/Lukáš Kaboň