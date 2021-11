Budou Vánoce v Karolině rekordní?

Čeká česká obchodní a nákupní centra nejlepší „vánoční sezona“ za několik let? Mohlo by se to podařit. Forum Nová Karolina odhaduje, že by letošní „vánoční sezona“ mohla být jedna z nejlepších za poslední roky.

Okolí obchodního centra Forum Nová Karolina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň