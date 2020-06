„Dokončení téměř dvacetimilionové investiční akce vnímám v těchto dnech jako velmi povzbuzující a optimistické. Celý svět řeší důsledky pandemie koronaviru, lidé se bojí o svou práci, revidují se veřejné rozpočty. Kraj ale pokračuje v započatých investičních akcích a věřím, že díky prozíravému hospodaření v předchozím období zvládneme všechny nesnáze velmi dobře,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Stavba šaten a parkoviště školy začala na konci roku 2019, její realizace trvala zhruba půl roku. „Kraj v oblasti školství v tomto roce investuje na více středních školách, které zřizuje. Mohu připomenout nové dílny ve Frýdku-Místku, rekonstrukci Polského gymnázia v Českém Těšíně nebo například projekt energetických úspor v Mendelově gymnáziu v Opavě,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Nové šatny vznikly přebudováním a navýšením kapacity šaten stávajících, které se nacházejí na dvoře školy. „Kapacita šaten už byla naprosto nevyhovující, původní objekt byl částečně zbourán, rekonstruován, ale hlavně spojovacím krčkem napojen na hlavní budovu školy,“ podotkl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

„Žáci školy to jistě ocení, protože nové hezké šatny a vnitřní přechod přímo do školy bude rozhodně komfortnější. Za důležité považuji také nové parkoviště, které se rovněž nachází na dvoře školy. To jistě uvítají pracovníci a hosté školy,“ uzavřel Folwarczny.