V automatech lze nyní koupit kapky a oleje s kanabidiolem (CBD) a kanabigerolem (CBG) nebo přímo sáčky s technickým konopím. "Budeme přidávat kosmetiku, například regenerační krémy, popřípadě další výrobky, ale všechno s konopnou tematikou," řekl Sirý.

CBD a CBG jsou kanabinoidy, tedy látky, které obsahuje konopí. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu (THC), který je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se v především v květech konopí, ale CBD ani CBG nezpůsobují intoxikaci. Produkty s CBD se často prodávají jako doplněk stravy nebo se tato složka přidává do krémů a mastí.

CBDmat má v současnosti po Česku téměř 40 automatů, které většinou pronajímá. První stroje zahájily provoz loni v červenci. Nejvíce automatů je na Ostravsku, v Praze a severních Čechách. "Postupně je přidáváme. Měli jsme plán, že umístíme 50 strojů, ale přišel covid, byl celkový útlum byznysu, všechno šlo pomaleji," řekl Sirý.

Koronavirová pandemie ovlivnila i provoz CBD automatů. Některé stroje jsou přímo na ulicích, ale řada jich je v obchodních centrech, jejichž návštěvnost výrazně poklesla. "Lockdown měl takové vedlejší poloviditelné dopady. Všechno šlo celkově pomaleji, takže jsme náš plán splnili tak na 75 procent a teď v prvním kvartále dotáhneme ten počet 50 strojů," řekl jednatel.

Vzhledem k pandemii se podle něj první půlrok provozu automatů dá hodnotit obtížně. "Ale přestože jsou omezení a situace není příznivá, tak nejsme v červených číslech," řekl Sirý.

Obliba konopných výrobků se podle něj obecně zvyšuje, podobné automaty jsou například v Rakousku či Polsku, i když Evropa zatím zaostává za Amerikou. "Roky bylo konopí pranýřované, zakázané, a dneska se ten pohled obrací. I v České republice, která je velmi konzervativní, alespoň část populace získává informace o prospěšnosti CBD. Z tohohle pohledu je to dobré," řekl jednatel.

Výrobky s CBD se podle něj v Česku prodávají několik let hlavně přes internet. Jsou většinou dovážené ze zahraničí a nebývají vždy standardizované. CBDmat se snaží právě o standardizaci výrobků.

"Tvoříme síť, která má fungovat na všech místech stejně. Ať člověk přijde k automatu v Ostravě, nebo v Praze, může očekávat, že najde stejné výrobky ve stejné kvalitě," řekl Sirý.

Firma chce navíc usilovat i o značku czech made. "Naši dodavatelé jsou z České republiky, bereme zboží od českých pěstitelů a českých výrobců. Snažíme se získávat výrobky od různých výrobců, u kterých jsme si jisti kvalitou. Nechceme našim systémem prodávat něco špatného," řekl Sirý. Výrobky v automatech podle něj mají i bio kvalitu.

Přestože obrázky rostlin mohou svádět k dojmu, že se v automatech prodávají drogy, nabízené výrobky podle Sirého nemají žádné omamné ani návykové účinky. "To, co nakupujeme od pěstitelů, je od začátku pěstováno tak, aby hranice THC nepřešla zákonnou normu. Na sáčcích i na automatu je jasně napsáno, že to není ke kouření. Není to marihuana, je to konopí," řekl jednatel.

V ČR je povoleno pěstování technického konopí s obsahem THC do 0,3 procenta. Například v léčebném konopí je této látky zpravidla 19 procent.