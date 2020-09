Zaměstnanci a odborníci na kognitivní funkce a poruchy z Centra pro kognitivní poruchy, které je součástí Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, 15. září ukážou laické veřejnosti, jak se s tímto problémem pracuje. K ukázce bude, jak se dá zlepšovat například paměť, pozornost, zrakově - prostorová orientace nebo posuzování a řešení problémů.

Centrum pro kognitivní poruchy se otevře veřejnosti i odborníkům 15. září. | Foto: FNO

Za 10 let jeho fungování má tým složený z lékařů, psychologů a sester specialistek, s touto problematikou bohaté zkušenosti. Zdravotníci se budou zájemcům z řad veřejnosti věnovat od 9 do 12 hodin, odpolední čas od 13 do 15 hodin je pak vyhrazený odborníkům.