Milovníci plzeňského piva, ale třeba také Radegastu a některých dalších piv, která spadají pod Plzeňský prazdroj, se musí připravit na další zdražení. Balené pivo zdraží v průměru o 1,50 koruny, sudová a tanková piva pro výčep o korunu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Jiříček

V mnoha podnicích už půllitr plzeňského piva překročil šedesátikorunovou hranici, obdobně, byť na nižší cenové úrovni roste i cena Radegastu a dalších piv. Obdobná je situace u baleného piva v supermarketech.

Plzeňský prazdroj však chystá od 1. října tohoto roku další zdražení, informaci už zaslal svým obchodním partnerům.

„Dovolte, abych Vás informoval, že od 1. října 2023 dojde k úpravě našeho ceníku. Změny zahrnují většinu našich produktů a týkají se lahvových, plechovkových i čepovaných piv. S ohledem na složitou situaci v gastronomii jsme ale přistoupili ke změnám tak že u balených piv vzroste cena v průměru o 1,5 koruny na půllitr, zatímco u sudových a tankových piv jen o korunu,“ stojí v dopise zaslaném partnerům, tedy pohostinským zařízením či třeba supermarketům, kde se piva Plzeňského prazdroje čepují a prodávají.

Deník přímo v Plzeňském prazdroji zjišťoval, o kolik podraží jednotlivá piva, prozatím se ale Prazdroj nechce vyjádřit.

„Firemní politika je taková, že nejprve případné změny v ceníku oznamujeme zákazníkům, k čemuž nás váže smluvní povinnost,“ omluvil se tiskový mluvčí Plzeňského prazdroje Zdeněk Kovář.

První hospody a provozovny už ale informaci vstřebávají a budou muset zdražení promítnout do finální ceny zákazníkovi. „Plzeňský prazdroj, stejně jako ostatní společnosti, čelí trvalému růstu cen vstupů, který v uplynulém roce průřezově zasáhl prakticky do všech fází našeho výrobního procesu. Nejmarkantnější je to u energií, ale náklady rostou i v oblasti obalů či logistiky. Zdražují také vstupy související přímo s pohostinstvím, například výčepní technologie, sklenice a další vybavení, které hospodám bezplatně poskytujeme,“ vysvětlil dopisem Prazdroj plánovaný krok.

Zdůraznil však, že nemění ceny skokově. „Bereme část rostoucích nákladů na sebe a nepřenášíme je plně na naše zákazníky. V průměru jde o nárůst 5,7 procenta, a je tak výrazně nižší, než je aktuální inflace. Ta klesla pod dvouciferné hodnoty po mnoha měsících teprve v polovině letošního roku, a to v červnu na 9,7 procenta,“ zmiňuje prazdroj ve své argumentaci ke změně ceníku.

O kolik jednotlivá piva Plzeňského prazdroje podraží, ještě není přesně známo. Další vliv na finální cenu v tomto případě však pouze točeného piva bude mít také vládou připravovaná změna sazby DPH.

Vláda ve svém ozdravném balíčku plánuje přesunout točené pivo z desetiprocentní sazby DPH do základní sazby 21 procent. Pokud by se tedy červencové průměrné ceny již nezměnily, od nového roku by byl po zvýšení DPH na točené pivo celorepublikový průměr zhruba 59 korun za půllitr piva.