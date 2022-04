Areál v Mošnově je největší investicí v moderní historii České pošty ve výši stovek milionů korun. Tímto krokem chce firma mimo jiné vyřešit neuspokojivý stav logistické sítě v regionu, zásadně navýšit kapacitu balíkové sítě a zpracování zásilek. V Mošnově se počítá s novým balíkovým třídícím strojem s větším hodinovým výkonem a lepšími technologickými parametry, než mají současné stroje v regionu v Olomouci a v Ostravě. Díky tomu bude možné strojově třídit téměř 95 % balíkových zásilek (nyní toto číslo dosahuje v regionu 73 %).

Nově otevřený skatepark ve Fulneku je základem multifunkčního hřiště

„Technika se modernizuje mílovými kroky, nemá smysl draze opravovat zastaralá zařízení. Právě proto bude mošnovský hub vybaven strojem zcela novým, jeho instalace je naplánovaná na první pololetí roku 2023. Mošnov bude výkladní skříní nejen logistiky, ale celé České pošty. Naší strategií je maximálně využívat naši přepravní páteřní síť. Díky novému centru se logistický systém ještě více posílí a bude zásadní oporou České pošty. Unikátní logistická síť je to, na čem můžeme a chceme stavět naši budoucnost,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Do Kopřivnice přijede protidrogový vlak

„V blízkosti se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka a navazuje na leteckou dopravu, která posílí náš mezinárodní obchod. Další výhodou je nedaleká dálnice D1 a také železniční trať. K dispozici máme snadno dostupné kolejiště, které nám poprvé v historii České pošty pomůže otevřít kontejnerový terminál a obsluhovat kontejnerovou dopravu. Právě ta je jednou z našich strategických aktivit ve střednědobém horizontu,“ komentuje rozhodnutí Martin Kment, ředitel Divize logistiky České pošty. Celý komplex je navržený tak, aby operativa zaměstnanců na ploše byla co nejefektivnější. Celkem v Mošnově čeká 400 pracovních míst, z toho prvních sto by mělo začít v hale pracovat již během tohoto roku.

OBRAZEM: V lichnovském muzeu vystěhovalectví je velikonoční výstava

Do nového areálu se přestěhují stávající třídící centra z Ostravy a Olomouce. Náklady na modernizaci těchto zastaralých přepravních uzlů, zvýšení jejich kapacit a modernizaci vybavení by byly neekonomické a jejich kolaps by podle současných trendů hrozil v řádu několika málo let. Při současných objemech balíkových zásilek již pracují za hranicí svých kapacit.