Bez věkového omezení lze tento den využít i regionální varianty Skupinové víkendové jízdenky. Naplánovat se tak dají malebné výlety do přírody či za památkami, které jsou na dosah vlakem. Např. cesta z Prahy do Kutné Hory a zpět vyjde pětičlennou skupinu dospělých na 329 korun, tedy 33 korun na osobu jedním směrem.

Skupinová víkendová jízdenka (celosíťová) platí ve 2. třídě všech vlaků Českých drah a stojí 699 korun. Pro cestu povinně místenkovými vlaky je potřeba dokoupit rezervace. Pokud Skupinovou víkendovou jízdenku využije například pětičlenná skupina přátel k cestě z Brna do Prahy a zpět, jízda jedním směrem vyjde každého ze skupiny na 70 korun.

Skupinové víkendové jízdenky, které obvykle platí pro pět osob, z nichž nejvýše dvě mohou být starší 15 let, budou tento den platit bez tohoto věkového omezení. Mohou je tedy moci naráz využít skupiny až pěti dospělých. Díky tomu cestující ušetří na jízdném nemalé částky a ty pak můžou využít jinde během výletu.

