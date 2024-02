Na přelom letošního února a března připravuje městská obchodní společnost Ostravské městské lesy a zeleň veřejnou aukci surového dříví, která se bude konat na jejím manipulačním skladě v Nové Vsi, v ulici U Hrůbků. Zájemci si na dražbě budou moci nakoupit kvalitní dříví několika druhů dřevin, především dubu, jasanu, javoru nebo akátu. V nabídce najdou také populární modřín a další žádané dřeviny z místních lesů.

Dřevo a projekty z Ostravských městských lesů a zeleně. | Foto: Ostravské městské lesy a zeleň

Na přípravách letošní aukce spolupracuje s Ostravskými městskými lesy a zelení také Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice, a to skrze jeho obchodní společnost SVOL obchodní.

„Díky tomu, že obě společnosti spojily síly, bude aukce dříví, co se týká nabízených druhů dřevin a množství nabízených sortimentů mnohem pestřejší, než tomu bylo v uplynulých létech,“ zhodnotil přípravy náměstek primátora Aleš Boháč.

„Věřím, že letošní ročník proběhne ve znamení velkého zájmu prodejců i kupujících. Ti prvně uvedení získávají v aukci příležitost vytěženou dřevní hmotu v závislosti na poptávce co nejlépe zpeněžit, druhým výše jmenovaným pak aukce nabízí jedinečnou možnost pestrého výběru takříkajíc pod jednou střechou.“

Dříví určené do aukce.Zdroj: Ostravské městské lesy a zeleň

Veřejná aukce dříví má svůj pevně stanovený harmonogram. Ve dnech 29. 2. až 1. 3. se přímo na prodejním místě koná prohlídka draženého dříví, a to vždy od 8 do 13 hodin. Uzávěrka pro odevzdání nabídkových listů ze strany kupujících je stanovena ke dni 6. 3. do 12 hodin. Hned následující den, tedy 7. 3. v 15 hodin, pořadatelé vyhodnotí podané nabídky. „Nabídkový katalog draženého dříví bude všem k dispozici rovněž na stránkách www.svolobchodni.cz.

Jen za plnou cenu

Obsah katalogu tvoří kromě samotných nabídkových listů ještě základní informace k aukci, formulář účastníka aukce a orientační mapa,“ přiblížil jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň Vladimír Blahuta. „Rád bych v této souvislosti taktéž upozornil, že kupující si může pořízené dříví ze skladu odvézt teprve po zaplacení jeho plné kupní ceny.“

Aby byla příslušná nabídka zařazena do aukce, musí splňovat dané náležitosti. Těmi se rozumí vyplněný formulář účastníka, v němž podpisem stvrdí, že akceptuje dražební podmínky a dále pak vyplněné a podepsané nabídkové listy s nabízenou cenou v Kč/m³, vztahující se k ceně dříví na lokalitě expediční sklad. Zakoupené dříví je nutné ze skladu odvézt do 20. března nejpozději do 13 hodin.

