Každý pes jiná ves, tak se dá módním laikem hodnotit kolekce z dílny City Folklore. Bundy či mikiny šité z různých materiálů, tlouštěk, textur, o barvách nemluvě. Prostě z odpadu, co jinde vyhazují.

ZBYTKY se pokoušejí v ostravské streetové značce City Folklore využívat co nejvíce a za poslední rok produkují minimum odpadu. | Foto: Deník / Radek Luksza

„Mikinu z krajkového prádla fakt ne, to by byl moc velký punk!“ usmívá se zakladatelka značky Petra „Sasanca“ Gherbetz, která jinak nemá k úletům dvakrát daleko. Stačí zmínit letošní jarní – na čínskou nákazu reagující – sérii roušek s nápisem Mám v p… Nebo potisky hlásající „try not to be a cunt“. Tedy „zkus nebýt p…“.