Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řeší další zakázku tuzemských dopravních podniků na dodávku trolejbusů. Po nedávno řešených tendrech v Brně či Jihlavě se zabývá zakázkou na dodávku osmnácti parciálních trolejbusů pro Dopravní podnik Ostrava.

„Řízení bylo zahájeno na návrh SOR Libchavy. Návrh směřuje zejména proti výběru dodavatele,“ řekl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Soutěž na trolejbusy v Ostravě běží od loňského října, DPO zakázku už jednou zrušil. První zakázku na parciální trolejbusy vyhrála společnost Tram for envi zastupující ukrajinského výrobce Bogdan. DPO pak soutěž zrušil. V nové soutěži změnil podmínky nejprve tak, že se už Bogdan nemohl přihlásit. Později po námitkách došlo k úpravě podmínek a Bogdan nabídku podal. Parciální trolejbusy mají díky baterii zvládnout jízdu až 12 kilometrů mimo trolejové vedení.

DPO zatím na profilu zadavatele nezveřejnil data o hodnocených nabídkách. Podle informací deníku Zdopravy.cz vyhrála soutěž Škoda Electric ve sdružení s maďarskou společností Ganz, následovaná SOR Libchavy, Bogdanem a Ekovou. V podstatě tak Škoda podala dvě nabídky, Ekova je už nyní stoprocentně v majetku Škody.

Český trh s trolejbusy zažil za poslední rok turbulentní vývoj. Zatímco několik let podávala nabídky jen Škoda Electric, nově se do soutěží začal hlásit také SOR Libchavy a ukrajinský Bogdan přes českou společnost Tram for envi. To vedlo k velkému poklesu cen, což je vidět u již uzavřených tendrů v Brně nebo Jihlavě.