Pro předplatitele

Radek Bubeníček dnes 10:51

Moderně pojaté trhy se svěží módou, šperky, designem, delikatesami, kosmetikou a dalšími poctivě zpracovanými výrobky, které poskytují prostor menším a začínajícím návrhářům, tvůrcům a všem nadšencům – to je MINT Market. V sobotu 17. srpna se po roce vrátí do nového areálu v samotném centru Ostravy-Poruby, do areálu Skautská.