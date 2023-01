Nová ordinace pro děti a dorost v Ostravě. Provozuje ji Fakultní nemocnice

Péči o děti od narození až do dovršení devatenácti let věku zajistí nově vybudovaná Ordinace pro děti a dorost FN Ostrava. Registrace nových pacientů, včetně dětí ukrajinských uprchlíků, začala první lednový pracovní den. Otevření a provoz nového oddělení podpořil s cílem zajistit zdravotní péči i pro uprchlické děti a mládež Dětský fond OSN UNICEF, a to pomocí technické asistence a rozšíření personálních kapacit formou příspěvku tři a půl milionu korun do konce tohoto roku.

FN Ostrava otevřela Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Ostrava, leden 2023. | Foto: se svolením FN Ostrava