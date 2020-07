Nejšikovnější dětské pacienty nemocnice náležitě odměnila za jejich snahu. Děti se tak radovaly z outdoorových kamer i koloběžek. Pět krásných cen si děti odnesly ze zrekonstruované herny dětského oddělení novojičínské nemocnice.

Dva chlapci si odnesli koloběžky, tři dívky pak sportovní outodoorové kamery. „Jedná se o děti s cukrovkou prvního stupně. Je to cukrovka, která je závislá na aplikaci inzulínu. Děti si musí několikrát denně pravidelně píchat inzulin, aby jejich onemocnění bylo v kompenzovaném stavu a mohly fungovat jako normální zdravé děti,“ popsala Andrea Kudělková, primářka dětského oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Doplnila, že všechny děti se za poslední dobu neuvěřitelně zlepšily, což si zaslouží pozornost. Hodnotné ceny zakoupilo dětské oddělení již podruhé ze sponzorského daru od Okresního sdružení České lékařské komory Nový Jičín, jehož členy unikátní projekt v loňském roce oslovil.

Statistiky České diabetologické společnosti, která vede databázi, porovnávající data z kontrol pacientů z jednotlivých ambulancí napříč celou zemí, dokazují, že novojičínská nemocnice se může pochlubit i výbornou spoluprací zdravotníků.

Jeden z oceněných chlapců, Adam Chaloupka, dětskou koloběžku vyzkoušel přímo na chodbě dětského oddělení. Přiznal, že občas má pořádnou chuť na kofolu, ale správnou životosprávu se snaží co nejvíce dodržovat. Cenu získala i Markéta Rusnoková a s novou kamerou v ruce připomněla, v čem cukrovka její život nejvíce omezuje.

„Nemám jíst sladké, musím si to hlídat. Sestřičky i paní doktorky mi v tom hodně pomáhají a moc jim za to děkuji,“ potvrdila dívka, která patří mezi šikovné dětské pacienty, co to nevzdávají i přes značná úskalí.