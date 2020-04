Proti obnovení výroby většinou lidé nic nenamítali, ani neříkali, že by měli strach, že se v továrně nakazí.

"Pořád lepší pracovat za 100 procent platu, než být doma za 70. Uvidíme, co bude, já jsem optimista, takže si myslím, že všecko bude v pohodě. Myslím si, že je v pořádku, že se to obnovilo. Ani předtím jsem nezaznamenal nějaké problémy," řekl Tomáš Chalupa, který přijel na ranní směnu.

S obnovením výroby souhlasili i další zaměstnanci přicházející do práce, kteří ale nechtěli říci jméno. "Bezpečné asi teď není nic, ale my musíme jít dál. Už to asi propukne a budeme to mít asi všichni, život se nezastaví kvůli tomu, že je nemoc, a do práce lidi chodit musí. Musí vydělávat a musí platit účty. Bohužel, musíme se s tím poprat," řekl další z dělníků, který dodal, že během třítýdenního volna si alespoň odpočinul, dodělával resty, četl si a telefonoval s kamarády.

Zpočátku se v továrně i kvůli hladkému náběhu výroby bude místo obvyklých tří pracovat jen na dvě směny. Obnova výroby se v kraji týká až 12.000 lidí - 3300 zaměstnanců má Hyundai a 8700 její přímí dodavatelé.

"Začínáme pozvolna, to znamená ranní a odpolední směnou. To nám umožňuje větší flexibilitu, co se týká logistiky a veškerých procesů. V případě, že by někdo chyběl, můžeme doplnit zaměstnance z nočních směn," řekl ČTK mluvčí továrny Pavel Barvík.

Zaměstnanci, na které v daném týdnu vyjde noční směna, zůstanou doma a dostanou náhradu mzdy ve výši 70 procent průměrného výdělku.

V souvislosti s aktuální situací firma přijala opatření pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Několikrát denně se bude dezinfikovat areál závodu, k desinfekci se bude využívat i čas noční směny.

"Omezujeme setkávání zaměstnanců. Jako příklad mohu uvést speciální režim v kantýnách, kde lidé budou chodit postupně a zároveň budou mít takové miniboxy, ve kterých budou odděleni od ostatních," řekl mluvčí.

Kromě speciálních bezpečnostních opatření je ale tentokrát specifické, že se automobilka částečně předzásobuje díly, což jinak nedělá. V dodavatelském řetězci v automobilovém průmyslu se totiž většinou nevyrábí na sklad, ale "just in time", tedy plynule v určeném čase podle požadavků zákazníka. "Kvůli režimu jistoty, především vzhledem k opatřením na hranicích, jsme se předzásobili," řekl Barvík.

Výroba v Nošovicích byla přerušena v sobotu 21. března. Na automobilku jsou navázány desítky dodavatelů po Evropě a další z Jižní Koreje, nyní tyto firmy taktéž obnovují výrobu. "Tito dodavatelé jsou s námi sladěni a fungují v režimu stejně jako my. Jen v Moravskoslezském kraji se to týká 12.000 zaměstnanců, z nichž 3300 pracuje pro nás, 8700 pro přímé dodavatele," řekl Barvík.

Rozjezd výroby potvrdil manažer společnosti Hyundai Mobis Ivan Leixner. Největší dodavatel automobilky Hyundai kompletuje ve svém závodě v Nošovicích přední masky nebo přístrojové desky a v Mošnově na Novojičínsku vyrábí světlomety. "Musíme jet ve stejném režimu jako Hyundai. Zaměstnanců máme dost, jenom naši polští pracovníci zatím museli zůstat doma," řekl Leixner. V Mošnově pracuje 120 a v Nošovicích 60 Poláků. "Tím, že jedeme na dvě směny, se to dá vykrýt," řekl manažer.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Produkuje 1500 aut denně, loni vyrobila 309.500 vozů. V roce 2018 vytvořil podnik zisk 7,22 miliardy korun a tržby 129,26 miliardy korun.

Kvůli šíření koronaviru zastavily výrobu automobilky po celé Evropě. Mladoboleslavská Škoda Auto minulý týden odstávku potřetí prodloužila, zatím do 27. dubna. Kolínská Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) měla produkci obnovit 17. dubna, odstávku ale prodloužila do 4. května.