„V našem kraji je okolo 650 dětí, které vyrůstají v domovech, i když by mohly žít v náhradních rodinách. Přirozené rodinné prostředí je pro nejmenší, ale i ty starší děti rozhodně vhodnější. Děti poznávají všední chod rodiny, učí se přirozeným vztahům, lépe se připravují na svůj samostatný život v dospělosti. To jsou v kostce hlavní důvody, proč Moravskoslezský kraj tak intenzivně pěstounství podporuje. Chceme co nejvíce lidí informovat o možnosti nabídnout zázemí dětem z domovů a chceme je motivovat, aby své náruče a svá srdce těmto dětem otevřeli,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který nad akcemi Dny rodin převzal záštitu.

V loňském roce bylo v Moravskoslezském kraji do náhradní rodinné péče či do osvojení přijato celkem 86 dětí, dalších 107 dětí se ujali pěstouni na přechodnou dobu. O nějakou formu náhradní rodinné péče v loňském roce požádalo celkem 129 žadatelů.

Na Dnech rodin budou moci rodiny s dětmi i ostatní výletníci zdarma navštívit zajímavé kulturní památky. Na každé akci budou vylosováni výherci, kteří získají pět volných vstupů do vybraných kulturních památek Moravskoslezského kraje. Na posledním Dni rodin v Kopřivnici 18. září bude předáno ocenění vybraným pěstounům v kraji za jejich přínos v náhradní rodinné péči.

PROGRAM DNŮ RODIN

Hrad Sovinec 11. 9. 2022:

• informace o významu náhradní rodinné péče

• doprovodný program – aktivity pro rodiny s dětmi – různé kreativní tvoření, zábavné hry pro děti, házení balónků, malování na kamínky, malování na obličej, výroba bubínku, tamburíny, dalekohledu a chytacího kelímku s balónkem

• atrakce pro děti – vystoupení klaunů z balónkova (klaunské skeče, zábava s bublinami, tvarování balónků pro děti, kouzla klaunů)

• deskové hry pro děti

• volné vstupy do hradu spojené s prohlídkami; „SOVINECKÉ ŠELMOVÁNÍ“, které prozradí tajemství života našich největších šelem, pro děti je připravené odlévání zvířecích stop, poznávací hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Na děti čeká odměna.

• MSK podporuje celou rodinu, proto je zde také společnost Sun Drive – informační stánek se senior pasy, rodinnými pasy a Inf.O.bálkami – zde naleznou informace, mohou vyplnit registraci a získat benefity pro cestování

Muzeum nákladních automobilů Tatra 18. 9. 2022

• 15.00 - ocenění pěstounských rodin

• doprovodný program – aktivity pro rodiny s dětmi různé kreativní tvoření, zábavné hry pro děti, házení balónků, malování na kamínky, malování na obličej, kouzelná krabice, výroba maxi bubliny a lapačů snů, výroba ze slizu

• atrakce pro děti klaunské skeče, zábava s bublinami, tvarování balónků pro děti, kouzla klaunů

• deskové hry

• volné vstupy do expozice již od 10:00 hod na základě rezervace www.muzeumnj.cz/tatra/akce/dny-rodin-2022

• možnost posadit se do přistavených osobních vozidel z klubu veteránů

na venkovním parkovišti

• zdarma přístup do Depozitáře Slovenské strely

• prohlídka přistavených nákladních automobilů TATRA na venkovním parkovišti

• návštěva Fotokoutku zdarma

• stánek společnosti Sun Drive – informační stánek se senior pasy, rodinnými pasy a Inf.O.bálkami – zájemci zde naleznou informace, mohou vyplnit registraci a získat benefity pro cestování