„Považujeme to za úspěch. Doznívající pandemie nás před rokem sice ještě připravila o zhruba 200 tisíc návštěvníků, po zbytek roku jsme ale dohnali formu,“ zhodnotil výkonný ředitel DOV Tomáš Šiřina.

Výsledné číslo návštěvnosti podle něj tvoří nejen stovky denně přicházejících turistů, ale především školní skupiny, které mohly znovu zamířit do Světa techniky a Galerie Gong za vzdělávacími programy. Zpět na výsluní DOV poslala i celá řada akcí, které se v areálu znovu konaly. Jen namátkou Colours of Ostrava, Beats for Love, FIVB - Ostrava Beach Open, Rainbow Run nebo Nejtvrdší hasič přežije – TFA Ostravská věž.

„Samozřejmě jsme jen pasivně nečekali, jestli si nás lidé znovu najdou, ale nabídli jsme řadu novinek. Z těch zásadních to byla obnova Dětského světa, proměna Milan Dobeš Musea v Galerii Gong, vzdělávací programy s názvem Žít normálně, interaktivní výstava ZooM nebo výstava Josef Pleskot Ostrava,“ připomněl ředitel DOV.

I v roce 2023 by si Dolní Vítkovice přály udržet trend stoupající návštěvnosti. Areál se dále mění, realizují se nové projekty. Díky investici města vznikla nová cyklolávka podle návrhu architekta Josefa Pleskota, která zajímavě propojí Dolní Vítkovice a centrum Ostravy. V areálu Dolních Vítkovic se zpřístupní nové prohlídkové trasy.

V Malém světě techniky U6 momentálně probíhá rozsáhlá obnova, která mimo jiné znamená instalaci zhruba stovky nových exponátů. Znovuotevření Malého světa techniky se chystá na první polovinu tohoto roku a bude spojeno s už druhou Industriádou - pestrým programem pro malé i velké návštěvníky.

U6 se promění díky projektu Postindustriální dědictví příhraničí. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci tohoto česko-polského projektu už byla vytvořena společná turistická trasa s názvem Stezka uhlí a oceli.