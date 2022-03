„Naší subdodavatelé z většiny staveb už hlásí problémy, které mohou mít se zajištěním nasmlouvaných prací nebo služeb, protože jim odjíždějí jejich ukrajinští zaměstnanci zpět domů. Naopak pracovníci, kteří se měli tento týden vrátit do práce, přijet nemohou. Jsou to muži ve věku 18 až 60 let, kterým je zapovězeno opustit ukrajinské území,“ řekla Deníku mluvčí IPS Třinec Dorota Havlíková.

Vyšní Lhoty a příběhy z Ukrajiny, Tatiana pro útěk před válkou dostala padáka

Týká se to podle ní jen subdodavatelů, protože sama společnost zaměstnance z Ukrajiny v trvalém pracovním poměru nemá. Situace se prý ale jen tak nezlepší.

„Aktuální situace s nedostatkem stavebních materiálů na trhu nebo výpadek zahraničních dělníků budou mít jistě vliv na celé stavební odvětví. Protože se situace stále mění, nejsme schopni momentálně specifikovat, jak přesně se jednotlivých staveb dotkne,“ uvedla Havlíková.

Černá louka v ohrožení?

IPS Třinec v současnosti realizuje řadu staveb, mezi ty nejvýznamnější rozhodně patří stavba dvou nových fakultních budov Ostravské univerzity na Černé louce. Zda stavbu, která má v nejbližších měsících skončit, postihnou problémy, firma zatím nedokáže specifikovat.

„Jsme ve stálém kontaktu s našimi subdodavateli, k dnešnímu dni nám v souhrnu hlásí, že jim z jednotlivých staveb odešly nebo nenastoupily zpět do práce desítky ukrajinských pracovníků. Ovšem i toto číslo se může obratem změnit,“ komentuje současnou situaci Havlíková.

Úspěšná mise! Báňští záchranáři přivezli handicapované děvčátko z Ukrajiny

V Třineckých železárnách, u dalšího významného nadregionálního zaměstnavatele, žádnou pracovní sílu z Ukrajiny nemají, zato spoustu Poláků a Slováků, potýkají se tam však s jinými válkou způsobenými problémy – a to zásobováním.

V prvotních dnech válečného konfliktu na Ukrajině pokračovaly dodávky železné rudy z válečného území bez komplikací, nyní už je situace poněkud odlišná, firma však rychle reagovala a výroba – jako například u mladoboleslavské Škodovky, kde nejsou k dostání díly – bude pokračovat ve stávajícím objemu bez přerušení.

„Výroba železa a oceli v Třineckých železárnách není ohrožena,“ ujistila mluvčí Petra Macková Jurásková. „Nastavili jsme výrobní procesy tak, abychom operativně reagovali na vývoj situace na Ukrajině a zajistili dostatečný přísun surovin. Intenzivně pracujeme na posílení spektra našich dodavatelů tak, abychom zabezpečili plynulý chod výrobních agregátů,“ vysvětlila Macková Jurásková.