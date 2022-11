Dopravní náměstek Dohnal: Ostrava musí dotovat DPO, byť by to stálo dvě miliardy

Dominantou prostoru je velkoplošná obrazovka zobrazující mimo jiné pohyb všech vozidel DPO na mapě města v reálném čase. Nechybí údaje o zpoždění či třeba podílu ekologických vozidel. „Staré prostředí zákaznického centra připomínalo spíše poštu, nové je jakýmsi moderním apple storem,“ soudí ředitel DPO Daniel Morys, podle něhož tomu nyní odpovídají i poskytované služby.

Unikát

Dopravce totiž přišel s dalším unikátem, za kterými se v posledních letech s trochou nadsázky doslova honí, a otevřel první samoobslužnou odbavovací zónu mezi všemi dopravními podniky v zemi.

„Máme naprostý unikát. Více než zprostředkování přímého prodeje je to konzultačně-poradenské centrum, cílem je pomoci naučit zákazníky a cestující využívat služby v oblasti odbavení a nákupu jízdenek, aby nás už v budoucnu nepotřebovali,“ vysvětluje Morys s tím, že pokud se to podniku povede, paradoxně bude úspěchem, když lidé do zákaznického centra už nepřijdou. Vše si totiž dokážou vyřídit prostřednictvím e-shopu z pohodlí domova nebo v některém z třiceti jízdenkomatů ve městě, protože jde o úplně stejný systém.

Přístup jako v bance

Při příchodu do zákaznického centra mohou lidé očekávat přístup ke klientovi jako třeba v bance. „Přímo u vstupu čekají asistentky, které zjistí požadavek zákazníka. Pokud se jedná o dopravní informace, pošlou jej k přepážce koordinátora ODIS, pokud potřebují koupit kupon, zavedou jej k samoobsluze, kde ho se systémem seznámí. Specifické potřeby se vyřeší u přepážky,“ seznamuje s novým prostředím zákaznického centra David Miško, vedoucí oddělení prodeje jízdenek DPO.

Dopravce vylepšil nejen samotné centrum, ale i služby. Novinkou v případě studentů je skutečnost, že při vyřizování slev už nenosí potvrzení o studiu. Systém DPO už je synchronizován se studijními systémy obou ostravských univerzit a během jediné sekundy dokáže ověřit nárok studenta na studentské jízdné.

„Pokud člověk není studentem VŠB-TUO či OU a má k ověřené ODISce navedený platný ISIC, funguje to stejně, protože se spojíme se společností, která spravuje všechny karty ISIC,“ ubezpečuje studenty Miško, podle něhož tak nejen oni na prodejnu už vůbec nemusí chodit. Navíc ještě během listopadu bude možné dálkově navést také statut starobního důchodce.

Víra v seniory

Že by nové služby byly určeny pouze pro mladší generaci, se DPO nebojí. Věří, že i senioři se brzy se systémem naučí fungovat samostatně. „Je to stejné jako u samoplatících pokladen v obchodech, dříve k nim nikdo nechtěl, dnes se tvoří fronty právě u nich, a to včetně důchodců. Chce to čas a ztratit ostych, zjistit, že technika není nepřítel,“ nabádá Miško.

Za pravdu mu dává právě jedna ze starších zákaznic, paní Marie, která ze zákaznického centra první den po otevření odcházela nadšená.

„Jsem velice spokojená a překvapená, jak je to tu krásně řešené. Navíc mi zde příjemní lidé naučili, že si mohu sama nabít ODISku,“ řekla Deníku paní Marie. Nejen její dojmy, ale i princip fungování systému DPO si můžete prohlédnout ve videu na webu msdenik.cz.