„Na kamenivo nyní přijde dvoumetrová separační vrstva štěrku a následně bude provedena betonáž ohlubňové zátky. Ta bude silná 30 metrů a až končit bude na povrchu. Po ukončení likvidace bude provedena demolice šachetní budovy a následně výstavba uzavíracího ohlubňového povalu, které bude sloužit jako konečný stav likvidované jámy,“ popsal odborně průběh prací Petr Bartík, vedoucí likvidace z odštěpného závodu Darkov, státního podniku Diamo.

Z Dolu Lazy vyvezli poslední vozík uhlí

Na jámě číslo dvě by mělo být hotovo do konce roku. Zasypávat se ale budou ještě jámy č. 6 a 5. Pětka se bude plnit zpevněným zpevněným zásypem, tedy betonem, protože bude sloužit k vyvádění plynů z podzemí. Následně musí proběhnout likvidace objektů v bezpečnostním pásmu jam a na to bude navazovat několik etap, kdy se budou likvidovat objekty v širším okolí.

Jak dlouho to potrvá? „Řádově mluvíme o měsících až letech. Technická likvidace by měla skončit na konci roku 2024, nejpozději na počátku roku 2025,“ řekl Jiří Golasowski, náměstek pro výrobu a ekologii odštěpného závodu Darkov, s. p. Diamo.

Současně se zasypáváním jámy probíhá likvidace úpravny uhlí, červené budovy, do níž vedou kryté dopravníky. Budova byla dlouhé roky součástí panoramatu Dolu Lazy.

V areálu zřejmě bude průmyslová zóna

A kdy bude lokalita připravena k novému využití? Podle Jiřího Golasowského je to „běh na dlouhou trať“. „My postupujeme podle tzv. masterplanů, jehož součástí je vize, jak by daná lokalita měla v budoucnu vypadat. Masterplan je vyhotoven ve dvou alternativách. Ta základní je tzv. zelená louka, což je pro budoucího investora nejpragmatičtější řešení. Zatím ale není rozhodnuto, co tady na Lazích půjde k zemi, to se teprve uvidí,“ dodal Golasowski.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo, dodala, že vize, jak by mohl být areál Dolu Lazy v budoucnu využit, Diamo komunikuje se zástupci kraje. Ten by podle aktuálních plánů měl pozemky nabýt a chce se věnovat podpoře investic v této lokalitě. Pro případné investory mají být připraveny i výhodné finanční programy.