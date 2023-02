„Před útlumem kopalo uhlí pět porubů, nové chodby razilo patnáct kolektivů příprav, provozovali jsme přibližně sto kilometrů chodeb. Toto důlní pole má dnes již jen asi tříkilometrovou rozlohu,“ uvedl závodní, jemuž také na staříčské šachtě zbylo z dřívějších třech a půl tisíce pracovníků ani ne devadesát. Většinou v úsecích důlní dopravy, větrání a báňské záchranné služby.

„Zůstaly tu zásoby nejméně na dvacet roků, my teď dovážíme uhlí přes půl zeměkoule z Austrálie a Kanady. A kdo mi vysvětlí proč?“ kroutil skličeně hlavou elektrikář demontující v čerpací stanici skříň s vybavením, které ještě půjde využít jinde. Po čerpadlech tady už nebyla ani památka, zůstaly jen jeřáby, řetězy, nářadí a nějaké věci chlapů, kteří tady strávili prakticky celé životy.

Klec už jede pomaleji

„Čtyřicet let, už mám nárok na důchod,“ pokračoval dispečer, jenž doprovázel návštěvu po dosud provozovaných patrech Dolu Staříč. Na páté patro v hloubce přes jedenáct set metrů začali těžní klec spouštět pomaleji, nežli dříve – z původních osmi metrů za sekundu svištěla rychlostí „pouhých“ tří. Dolů to trvalo necelých deset minut, za nejhlubším nádražím (místem pro výstup a nástup) už jsou jen hráze.

„Těmi je nyní výbuchuvzdorně uzavřena naprostá většina chodeb. Na čtvrtém patře ještě finišuje vyklízení čerpačky a bývalé rozvodny,“ popisoval jeden z důlních elektrikářů. Ten stejně jako další horníci, kteří zde zůstali, dělá na Staříči přes třicet let. Pro všechny chlapy znamenalo poslední fárání obrovskou nostalgii, neskrývali smutek a vzpomínali na staré časy s fedrunkem (těžbou).

„Upravíme způsob větrání a sjíždět se bude jen na první patro asi do čtyřsetmetrové hloubky, kde začneme budovat zátku,“ upřesnil závodní, co se bude dít od posledního únorového týdne. Vtažnou jámu, kudy proudily do šachty čerstvé větry, budou využívat k degazaci metanu ještě několik desítek let. Výdušnou jámu – odkud odcházelo ovzduší z podzemí ven – ještě letos zasypou.