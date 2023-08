Když na podzim roku 2018 poprvé pronikla na trh elektrokola značky MTF, možná nikdo netušil, že se z nováčka v tomto oboru brzy stane přední hráč domácí scény. Elektrokola z Mountfieldu, který si do té doby většina spojovala hlavně se sekačkami či bazény, pořádně rozvířila tuzemský trh. A po necelých pěti letech je Mountfield největším maloobchodním prodejcem elektrokol v České republice i na Slovensku.

„Když jsme v roce 2018 začali, karty v segmentu elektrokol už byly v podstatě rozdány. Ale výhodou bylo, že jsme v cyklistice nebyli úplným nováčkem. V minulosti jsme totiž jedenáct let úspěšně prodávali klasická kola,“ říká komoditní expert Mountfieldu Jakub Danačík, který byl u zrodu značky elektrokol MTF a stojí za ní dodnes. Bývalý profesionální silničář navrhuje rámové geometrie, designy i skladbu komponentů jednotlivých modelů.

Proč Mountfield vůbec do byznysu s elektrokoly vstoupil? „V elektrokolech jsme cítili novou šanci. Výhodou bylo, že řada našich zaměstnanců včetně prodejních i servisních techniků působí ve firmě léta a dobře si pamatují éru klasických kol. A spousta lidí z firmy jsou nadšení cyklisté, kteří kolům opravdu rozumí. Když vám takový člověk prodává elektrokolo, je to pro zákazníka radost. Dokáže poradit úplně každému. A naším velkým benefitem je i servis. Každá z našich prodejen nabízí perfektní servisní zázemí se dvěma vyškolenými specialisty. V tom máme obrovskou výhodu ve srovnání s konkurencí,“ vysvětluje Jakub Danačík.

Naučili elektrokola mluvit česky

Hned během prvního roku prodal Mountfield přes 12 tisíc elektrokol. „Začínali jsme od nuly, ale rychle jsme zaznamenali velký progres. Jako první jsme na konci roku 2019 představili nejsilnější integrované baterie s kapacitou 24,5 Ah. Také jsme byli první, kdo naučil elektrokola „mluvit česky“, když jsme přeložili displeje do češtiny. Během tří let jsme se dostali u nás i na Slovensku v počtu prodaných elektrokol do absolutní špičky,“ prozrazuje duchovní otec značky MTF. Poslední dobou můžeme vídat mnohem více elektrokol i ve městech. Využívají se jako dopravní prostředek, např. model MTF Grand 2.4

I značka MTF prožila těžší chvíle v období covidu, kdy největší světoví výrobci komponentů nestíhali kvůli nuceným odstávkám provozu vyrábět. Proto se celosvětově zpožďovaly dodávky klasických kol i elektrokol. Zájem o cyklistiku na rekreačním poli navíc zaznamenal rapidní nárůst a poptávka převyšovala nabídku.

„I u nás došlo ke zpoždění dodávek elektrokol, ale nebylo to až tak dramatické, protože jsme řadu komponentů objednali s velkým časovým předstihem. Dokázali jsme se přes to nějak přenést,“ líčí Jakub Danačík. Elektrokola MTF procházejí neustále velkým vývojem, na každý rok je nachystána nová modelová řada. V nabídce jsou modely horské, krosové, trekové, městské i skládací.

Nejsilnější středové motory

„Pro rok 2023 jsme jako první u nás dostali nejsilnější středové motory Bafang M510 s maximálním výkonem 750 wattů. Je to dáno i tím, že s mnoha dodavateli máme dnes téměř přátelské vztahy. A řadě z nich poskytujeme zpětnou vazbu z reálného provozu, což oceňují,“ odhaluje Jakub Danačík.

Kromě osvědčených motorů Bafang, které jsou celosvětově nejpoužívanější, vsadil letos Mountfield i na prémiové středové motory Shimano Steps EP8. Ty se kromě špičkových výkonů pyšní i nejnižší hmotností. V modelové řadě 2023 MTF jsou na vrcholu nabídky také dvě celoodpružená horská elektrokola a hned tři modely s karbonovými rámy.

Novinkou jsou i modely tzv. kategorie SUV. Její obliba se z automobilismu přesouvá i do sféry cyklistiky. Jedná se o elektrokola, která v sobě kombinují výhody horských a cestovních elektrokol. V podstatě jde o dva modely v jednom, o atraktivní propojení dvou různých světů. Tato elektrokola stojí na širokých pláštích, ale jsou osazena blatníky i nosičem, takže s nimi můžete přes týden jezdit po městě do práce a o víkendu vyrazit na výlet do terénu. „Musíme jít s dobou a nabízet i něco navíc. Už nyní máme v podstatě hotovou modelovou řadu na příští rok. Přineseme řadu dalších novinek. Zatím si je necháme pro sebe, ale můžu třeba prozradit, že jedna novinka od Shimana, kterou na našich modelech najdete, způsobí revoluci ve světě elektrokol,“ naznačuje Jakub Danačík.

Mountfield primárně v segmentu elektrokol sází na střední třídu. „Platilo to hlavně v začátcích, ale poslední dobou už expandujeme i do vyšší cenové hladiny. Neříkáme do nejvyšší, protože naším cílem není prodávat elektrokola za 200 tisíc korun. Dál se snažíme nabízet kvalitu za rozumnou cenu a obsáhnout všechny kategorie. Jsem rád, že můžeme nabídnout elektrokolo babičce, která na něm jede jednou týdně do kostela, ale i top manažerovi, který si na karbonovém celopéru bude užívat traily někde v bike parku,“ uzavírá Jakub Danačík.