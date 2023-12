„Neplánovali jsme to, ale tento prostor nás zaujal. Rozhodli jsme se, že tady vytvoříme něco, co v centru Ostravy chybí,“ vysvětluje Vojkovská s tím, že v Essku si mohou zákazníci zvyknout na rotující kafe na mlýnku, což znamená možnost ochutnávání různých káv během celého měsíce. Pokud si nějaká káva získá u zákazníků větší oblibu, tak je možné že se po nějaké době i zopakuje.

Společně s Matějem Flössnerem se několik let společně věnují cateringu a firmě nabízející profesionální kavárenské vybavení. Otevřít si vlastní kavárnu ale společně plánovali nejdříve za deset let a ideálně v zahraničí.

Kavárna s velkými okny disponuje dvěmi místnostmi a několika místy k posezení. „Původně jsme v druhé místnosti plánovali vytvořit showhroom s kávovary, ale nakonec jsme se rozhodli pro další místnost k posezení,“ říká Vojkovská.

Kytky od Handuly. Lidé k nám chodí doplnit energii, říká květinářka z Ostravy

Kavárna sídlí naproti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, čímž si během semestru získává zákazníky i z řad studentů. Kromě kávy, limonády a piva jsou zde od úterý do pátku ve vitríně dezerty z ostravské Blaho pekárny, takže si zákazníci mohou k šálku kávy objednat například dánský koláček nebo šneka. Do budoucna budou k dispozici například i sendviče.

Káva s přidanou hodnotou

Essko sází na výběrovou kávu, která se na rozdíl od běžné kávy odlišuje se pečlivým pěstováním a zpracováním. Oproti běžným druhům zdůrazňuje kvalitu přírodního původu, specifické pěstitelské metody a regionální charakter. „Káva se dá přirovnat k vínu nebo k čaji. Výběrová káva stejně jako dobré víno nebo kvalitní čaj není pro každého. Každý si k tomu může najít vlastní cestu a myslím, že když si ji najde, tak pozná, že je ve výběrové kávě přidaná hodnota, která stojí za to,“ vysvětluje spolumajitelka kavárny.

Moderní dýmkárny. Deník vybral TOP 6 podniků v Ostravě-Porubě, vyzkoušejte je

Ceny kávy se pohybují kolem 53 korun za espresso a 78 korun za caffé latté. Dánský koláček zde vyjde na 87 korun a ořechová pracka 97 korun. „Chodí k nám především studenti, ale už i starší lidé se v Ostravě naučili pít výběrovou kávu. Stalo se už i to, že přišel pán, řekl, že máme pražské ceny, otočil se a odešel. To je ale něco, s čím musíte v tomto businessu očekávat a nezlobíte se na ty lidi, naopak je chápete,“ dodává Vojkovská.

Otevírací dobu v Essko Espresso Baru zatím majitelé testují. Nyní je otevřeno od pondělí do čtvrtku od půl osmé do půl šesté. V pátek je prodloužená otevírací doba do osmé hodiny večer a v sobotu je káva z Esska k dispozici od 10 do 14 hodin.