„Sestra je v pohotovosti od 7 do 19 hodin. Výjezd indikuje epidemiolog, který kontaktuje Zdravotnickou záchrannou službu. Sanitka s řidičem vyzvedne sestru mající pohotovostní službu na Klinice infekčního lékařství a společně vyjedou za pacientem,“ popsala postup výjezdu vrchní sestra kliniky Bc. Šárka Kumorová.

Online reportáž

V současné době platí, že pacienti, kteří mají příznaky chřipkového onemocnění, volají na tísňovou linku 112, případně 155. Operátor v Centru tísňového volání je přepojí na službu konajícího epidemiologa. Ten pak podle pacientem popsaných příznaků rozhodne, zda se jedná o podezření na koronovairus a je nutné za nemocným vyslat výjezdovou sestru z Kliniky infekčního lékařství.

Ta v případě výjezdu s odebraným vzorkem přijede zpět do Fakultní nemocnice Ostrava. Vzorek je následně přepraven do Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jejich přepravní službou. Výsledek vyšetření je znám do několika hodin.

„Pokud ale výjezdová sestra na místě zhodnotí, že pacientův stav vyžaduje hospitalizaci, kontaktuje rychlou záchrannou službu, která pacienta přiveze k nám na Kliniku infekčního lékařství. V současné době jsme pro tyto pacienty vyčlenili oddělení s 6 dvoulůžkovými pokoji. Na stanici se dostanou samostatným výtahem bez kontaktu s dalšími nemocnými,“ doplnil postup přednosta Kliniky infekčního lékařství Luděk Rožnovský.