Osvěžení na tahu do Beskyd? Vybrali jsme podniky, které stojí za to

K létu patří zmrzlina a napříč frýdeckomísteckým okresem je to znát. Na okénka s chladivou dobrotou lze natrefit ve městech, ale i v okolí hlavních cest směřujících do oblíbených turistických lokalit. Deník vybral některé podniky, které stojí za to.

Zajímavá zmrzlina v Třinci, 14. 7. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza