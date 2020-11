Síť hypermarketů Globus se rozhodla finančně podpořit české zpěváky a hudební skupiny, kteří vinou koronavirové pandemie nemohou koncertovat před diváky. Budou tedy koncertovat nepřímo.

Známí interpreti připravili pro své fanoušky speciálně pro tuto příležitost osobní playlisty svých skladeb a přidali povzbuzující vzkazy pro všechny v této složité době.

Několik let po sobě Globus zachovával po celý advent hodinu ticha, bez hudby. Denně vypínal v nákupní špičce rádia v hypermarketech, aby si v překotné době zákazníci nakoupili v klidu na Vánoce. Letošní rok je ale jiný.

„Není možnost kulturního vyžití, jsou omezeny sociální kontakty. Napadlo nás, že na tichou hodinu letos není vhodná doba. Naopak, je potřeba povzbudit lidi a finančně podpořit české umělce, kteří přišli o možnost koncertovat,“ vysvětlila tisková mluvčí hypermarketů Globus Lutfia Volfová.

I přes to, že hypermarkety Globus jsou svou rozlohou rovny velkým koncertním sálům, nebylo možné kvůli situaci okolo koronaviru pozvat umělce do Globusu k osobnímu koncertování. „Oslovili jsme proto umělce, zda by nám sestavili vlastní koncertní playlisty, které bychom zákazníkům zprostředkovali. Sami interpreti pak přišli i s tím, že nahrají své osobní vzkazy a pozdraví naším prostřednictvím lidi,“ dodala Volfová.

V patnácti hypermarketech po celé republice tak v odpoledních hodinách po celý týden bude znít deset vynikajících českých interpretů – Debbi, Klára Výtisková, Kateřina Marie Tichá, Nebe, Voxel, O5 a Radeček, Vesna, Jakub Děkan, Snap Call a skupina Kofein.

Jejich koncertování proběhne od 4. do 11. prosince denně od 17. do 18. hodiny, a to skrze rozhlas hypermarketů.

V Ostravě si tak lidé při nákupu poslechnou O5 a Radeček, v Havířově pak skupinu Nebe.