Největší tuzemský poskytoval nájemního bydlení dál naplňuje cíl masivně investovat do svého portfolia.

I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci investuje maximum prostředků na zkvalitnění bydlení pro své klienty a snižování energetické náročnosti budov.

V praxi to znamená zateplení na zhruba 1 100 bytových jednotkách. „Pro další roky připravujeme projektové dokumentace pro dalších 3 500 bytových jednotek,“ říká generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden Jan Rafaj. V rámci vyčleněných dvou miliard korun bude téměř 90 milionů korun Heimstaden investovat do rozvodů vody a kanalizace či 60 milionů na opravy střech. Investice budou směřovat i do oprav komerčních prostor, konkrétně 32 milionů korun.

Za nejvýznamnější projekty roku 2023 lze označit přestavbu vytápění u bytových domů v Havířově - Šumbarku za více než 50 milionů korun a dále pokračování rozsáhlé revitalizace vilové čtvrti v Ostravě – Kunčičkách.

Tam bude letos v červnu k dispozici již 164 opravených bytů (z celkového počtu 320 bytů).

Dalším z velkých projektů je také zateplení výškových domů ve Frýdku-Místku na ulici M. Majerové, které započne v létě. V následujícím roce se podobné proměny dočká i „dvojče“ – dvojvěžák na ulici ČSA.