/FOTOGALERIE/ Ještě na začátku 21. století si mohli rodiče dvojčat o výbavě pro své děti nechat zdát. Své o tom ví i Helena Valo, maminka dvojčat, která v Ostravě otevřela první specializovaný obchod s potřebami výhradně pro dvojčata a vícerčata.

Helena Valo (vpravo) a její obchod s potřebami pro dvojčata | Foto: se svolením Heleny Valo

Když Helena Valo před osmnácti lety čekala dvojčata, dala se sehnat jediná kniha o dvojčatech. „Kočárky, ani jiná výbava pro dvojčata, tehdy nebyly. Původně jsem chtěla založit jen web s informacemi o kočárcích, aby měly ostatní maminky přehled. A nakonec z toho vznikl e-shop. Když pak dvojčata nastupovala do školky, otevřela jsem kamennou prodejnu v Ostravě,“ vypráví příběh prvního českého obchodu zaměřeného výhradně na dvojčata a vícerčata.

Zákazníci u ní najdou kočárky, praktická nosítka, šátky, košíky pro dvojčata, kolébky, kojící polštáře, větší ohrádky, duo ohřívačky na mléko, plavací kruhy pro dvojčata, dále jim uzpůsobené tříkolky či vozíky. Některé výrobky i sama navrhla. Například multifunkční polštář pro dvojčata.

„Maminky si ho velice chválí pro jeho rozsáhlé možnosti využití nejen při kojení a krmení dětí, ale také pro odpočinek dětí i jich samotných,“ popisuje oblíbený produkt. Doplňky do kočárků nechává šít na míru, stejně jako oblečení pro předčasně narozené děti. „Máme tu oblečení od velikosti 32. To je pro miminka, která váží okolo 800 gramů. Asi sedmdesát procent dvojčat totiž přichází na svět před 37. týdnem,“ vysvětluje.

Helena Valo (vlevo) a její obchod s potřebami pro dvojčataZdroj: se svolením Heleny Valo

Do jejího obchodu jezdí rodiny nejen pro výbavu, ale i pro rady a podporu. Prodejna je zároveň centrem pomoci pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty. „Čekat dvojčata je takové životní překvapení. Krásné překvapení, ale nemusí to tak vypadat na první pohled,“ podotýká maminka dnes již dospělých dvojčat.

Strach z neznámého

A co rodiče nejčastěji trápí? „Hodně řešíme spaní nebo který kočárek vybrat. S maminkami ale probíráme i strach z těhotenství a předčasného porodu, kojení i to, jak vůbec zvládnout dvě děti najednou. Tatínky zajímají hlavně otázky financí, bydlení nebo cestování. Každý má strach z neznámého, ale když si o tom máte s kým popovídat, je to velká úleva,“ popisuje pocity rodin.

Spolupracuje také s neziskovou organizací Nedoklubko, která podporuje rodiče předčasně narozených dětí. Pro něj založila Nadační fond Kulíšek. „Fond vznikl při neonatologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava, která se každý rok stará o bezmála tisícovku miminek, která neměly lehký start do života,“ představuje smysl fondu jeho zakladatelka s tím, že z vybraných peněz financují například nové kóje, klokánkovací křesla nebo výbavu dětských postýlek.

„Je příjemné od rodin z celých Čech i ze Slovenska slyšet, že vás všichni doporučují. Beru to jako odměnu a důkaz toho, že to dělám dobře. Lidé se ptají, jestli bude prodejna i v jiném městě. To v plánu nemám, ale snažím se nově točit více videa a povídat si s maminkami touto cestou. A také snad už brzy vznikne knížka o všem, co o dvojčatech vím.“

Žije (s) dvojčaty

Jak sama říká, dvojčata jí obrátila život vzhůru nohama. Bez nich by ale nebyla tam, kde je. „Jsou to nejlepší, co jsem od života dostala,“ uzavírá žena, která žije (s) dvojčaty.