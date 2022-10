Třicet devět moderních a vkusně vybavených pokojů, tradiční česká kuchyně, bistro Bauerka, wellness, menší fitness, thajské masáže a lyžařské sjezdovky a tratě pro běžky ihned u hotelu. To všechno nabízí hotel Bauer představující jednu z ikon horské vesnice Bílá. „Náš hotel byl vždycky hlavním pohostinským bodem na Bílé i v jejím okolí. Platí to dodnes. V okolí jsou sice menší bistra nebo kavárny, ale žádná restaurace či hospoda,“ uvedl Pavel Carbol, zástupce ředitele hotelu Bauer.

Stěžejní službou hotelu je ubytování s kapacitou 194 lůžek, z nichž 110 se nachází v hlavní, třípodlažní budově. Další dvě dependance Hořec a Javořina disponují shodně 42 lůžky. „V zimě k nám jezdí především lyžaři či školy na lyžařské kurzy. Na zdejších sjezdovkách se jezdí nejdéle v Beskydech. Disponují také umělým osvětlením, což platí i o běžkařských tratích,“ poznamenal Carbol. „V létě u nás míváme hlavně rodiny s dětmi, které mohou využít vedlejší dětský park a spoustu dětských atrakcí v podobě Zbojnické stezky či obory,“ dodal Carbol.

Na jaře a na podzim pak jezdí na Bílou páry za wellnessem, kde je k dispozici bazén, Whirlpool a také saunový svět včetně odpočívárny a venkovního ochlazování na terase. Restaurace hotelu se opírá o tradiční českou kuchyni obohacenou o moderní prvky. „Venku je pak bistro Bauerka s krytou pergolou, ve kterém nabízíme hranolky Faency Fries, burgery z řeznictví U Bobra. Nově jsme navázali spolupráci s Darina Bakery, pekárnou produkující kváskové pečivo,“ přiblížil Carbol.

V okolí hotelu si na své přijdou nejen vyznavači pěší turistiky. Zdejší prostředí vybízí k příjemným a nenáročným procházkám v údolí.

Z historie hotelu

Prodloužení železniční dráhy z Frýdlantu nad Ostravicí až do Bílé se pravděpodobně stalo podnětem pro novostavbu hotelu Bílá, který vybudovalo arcibiskupství olomoucké v době episkopátu arcibiskupa Bauera.

Arcibiskup Bauer byl nesmírně činorodý člověk, který přispěl k výstavbě mnoha budov, ústavů či opravě kostelů po celé Moravě, nejprve jako biskup brněnský a poté arcibiskup v Olomouci, Pocházel z nedalekého Valašského Meziříčí. Arcibiskupem olomouckým se stal v 63 letech jako první Čech nešlechtického původu. Brzy poznal, jaký hospodářský význam se skrývá ve zdejších lesích a svým vlivem přispěl na počátku minulého století k výstavbě železnice na Bílou. Nechal zde postavit také tzv. arcibiskupský zámeček a poté, v roce 1912, zahájil výstavbu tohoto hotelu. Otevřen byl v roce 1913, ovšem nikoliv v dnešní podobě, ale jen menší část "pod věžičkou".

Ve 30. letech pak byla nadvakrát realizována dostavba budovy, nejprve část po dnešní recepci a několik let poté i poslední křídlo. V roce 1938 pak bylo jako součást hotelu postaveno koupaliště v prostoru dnešní čističky odpadních vod.

Během války hotel zabrala německá armáda jako svou ozdravovnu. Po válce byl v roce 1947 znárodněn a v roce 1949 předán odborům. Tak skončila historie arcibiskupského hotelu, který se proměnil na budovatelský „Pokrok".

Další rekonstrukce proběhla na přelomu 70. a 80. let. Trvala 6 let! Poté budova již jen postupně chátrala bez větších investic. Poslední rekonstrukce byla zahájena 1. dubna 2013 a hotel byl znovu uveden do provozu 14. prosince, tedy za necelých 9 měsíců. „Pojmenováním po svém prvním staviteli, arcibiskupovi Bauerovi současní majitelé chtěli vyjádřit svou úctu k práci našich předků, bez které by naše současné životy vypadaly zcela jinak a připomenout historii tohoto krásného kraje,“ uzavřel Carbol.

Hotel Bauer je jedním z ideálních míst pro uspořádání firemní akce. Školení je tady možné kombinovat s teambuildingem v podobě lyžování nebo jízdy na koloběžkách. Hotel Bauer může těžit ze strategické polohy. Nachází se v údolí říčky Bílá, v těsném sousedství Ski areálu Bílá. V zimě to tak odtud mají lyžaři jen pár kroků na sjezdovky, které bývají každoročně nejdéle v provozu v celých Beskydech.

„Díky tomu u nás pořádáme spoustu firemních akcí. Nejen manažeři chtějí opustit kanceláře a dostat se z větších měst na čerstvý vzduch. Mimo hlavní sezonu tady nebývá tak přelidněno, jako v některých jiných lokalitách v Beskydech,“ uvedl Pavel Carbol, zástupce ředitele hotelu Bauer.

Prostory hotelu Bauer jsou ideální pro pořádání akcí jako jsou školení, prezentace, workshopy, jazykové kurzy apod. „K dispozici je konferenční místnost v hlavní budově, která pojme šedesát lidí. Také lze využít vedlejší místnosti s kapacitou do dvaceti osob. Hotelová restaurace v hlavní budově pojme sedmdesát hostů. Konferenční místnosti jsou vybaveny dataprojektorem, promítacím plátnem, flipchartem, wi-fi připojením a ozvučením,“ poznamenal Carbol.

V zimním období si tady na své přijdou hlavně ti, kteří si po školení v konferenční místnosti zajdou zalyžovat. „Zdejší ski areál je největší v Moravskoslezských Beskydech. Disponuje čtyřsedačkovou lanovkou, umělým zasněžováním i umělým osvětlením. Po setmění se dá vyrazit i na běžky, protože i tratě pro běžkaře jsou uměle osvětlené,“ popsal Carbol.

Na Bílé pak dokážou firmám takřka na klíč vytvořit doprovodný program ke školením, workshopům či prezentacím. „V zimě na přání uspořádáme firemní závody ve sjezdovém lyžování na speciálně postavené trati. Začátečníky naučíme lyžovat ve špičkové lyžařské škole. Samozřejmostí je zapůjčení veškerého potřebného vybavení. Dvě stě metrů od hotelu bývá ledová plocha,“ popsal Carbol.

V létě středisko Bílá nabízí nepřeberné možnosti turistických tras, sjíždění nově zbudovaných rail-tracků na speciálních kolech (nahoru vás vyveze lanovka), závody na koloběžkách. „V areálu hotelu je tenisový kurt a další víceúčelové hřiště. Zajistíme somelierský, barmanský a jiný program, v případě příznivého počasí venkovní grilování na terase,“ nastínil Carbol.

Náročný den pak mohou všichni zakončit odpočinkem ve wellnessu s bazénem, vířivkou, třemi saunami i ochlazovacím bazénkem.