Sám dříve hotel vedl, takže ví, čím si nyní jednotlivá zařízení procházejí. Z pozice krajského šéfa Asociace hotelů a restaurací (AHR) má nyní globální přehled po celém kraji. Co pomáhá, a které kroky se naopak míjejí účinkem?

Restart

Ostrava se začíná nadechovat. Uskutečnil už se jeden tenisový turnaj, další je na programu v následujícím měsíci. A zejména se konala Zlatá tretra a nyní následují Dny NATO v Mošnově, které pomohou i jinde. Přestože se akce konají bez divácké kulisy, i samotné organizační týmy, sportovci a účinkující jsou natolik početní, že dokázali vytrhnout hoteliérům – a většinou pod ně spadajícím restauracím – trn z paty.

„Ostravu potkalo polití živou vodou. Není to samozřejmě jako v minulých letech, ale akce mají pozitivní vliv a kapacity ubytovacích zařízení se pozvolna naplňují,“ říká Petr Frýdl s tím, že po prázdninách se postupně vrací také „byznys klientela“, ta však nanejvýš v polovičním, spíše však v třetinovém množství, než bývá obvyklé, což je způsobeno i aktuálními opatřeními, které mají vliv obzvláště na příjezdy hostů ze zahraničí. „Kongresů se koná jen malé množství, organizátoři nemají odvahu plánovat, protože kdykoliv může přijít další vlna omezení,“ tlumočí Frýdl jejich obavy.

Přesto jsou hoteliéři rádi, že skončilo léto, které kvůli absenci velkých festivalů a dalších kulturních akcí nestálo za nic. „Hotely se pohybovaly sotva na dvaceti procentech obsazenosti, jindy přitom bývaly touto dobou často vyprodané,“ míní krajský předseda AHR.

S jistou dávkou podpory přispěchaly alespoň města, kraj a nakonec i stát. Ostrava je údajně mezi tuzemskými městy lídrem v pomoci, podpořila třeba odpuštění pronájmu prostor ve vlastnictví města, poskytla finanční podporu městským podnikatelům a do konce roku odpustila místní poplatky z pobytu. Od státu zase hotely dostanou určitou kompenzaci podle počtu volných pokojů mezi březnem a květnem, kdy musely být uzavřené.

Turismus

Petr Frýdl se vyjádřil také k bezplatným vstupům na turistické atraktivity, kde se sezona prodlužuje vesměs díky místním obyvatelům či Polákům, kteří podnikají jednodenní výlety a přes noc se nikde neubytovávají. Vzdálenější turisté ve větším počtu nedorazili. „Uvítali bychom, kdyby turista, který navštíví atraktivitu zdarma, musel splnit podmínku a ubytovat se v některém z ubytovacích zařízení. Byť na jednu noc. Nezaznamenali jsme totiž zásadní rozdíl v poptávce po ubytovací kapacitě,“ míní někdejší ředitel ostravského hotelu Park Inn by Radisson (dnešní Quality Hotel Ostrava City).

Výhled

Hoteliéři zatím nedokážou říct, jaký dopad na ně strašák jménem Covid-19 bude mít. Nikdo neví, jak dlouho a v jaké podobě s námi bude. „Pokud to bude delší dobu, některé hotely mohou provoz minimálně přerušit, možná i zcela zavřít. Pokud ale situace zůstane alespoň v nynější podobě, věříme, že se hotely udrží. Jejich provoz je nyní na hraně.“

K TÉMATU

Pohledem Hotelu Mercure



Generální manažer Hotelu Mercure v Ostravě Jiří Hnolík potvrzuje, že obsazenost hotelu je nižší, přičemž nepomohla ani Zlatá tretra, jejíž účastníci se dlouhodobě ubytovávají jinde. Padesátiprocentní poptávka po ubytování byla oproti jiným létům alespoň ze strany pořadatelů Dnů NATO. „Částečná vzpruha to samozřejmě je a vítáme každou takovou akci. V září to byl třeba tenisový turnaj Ostrava Open by Moneta, jehož účastníky jsme ubytovali,“ uvedl manažer hotelu, který se po první vlně koronaviru znovu otevřel až v červenci. Vítaným osvěžením jsou pro něj nyní firemní semináře či školení.