Klidná dovolená pro dospělé bez dětí, označována jako adults only (pouze pro dospělé), je v zahraničí zcela běžný a hojně vyhledávaný typ relaxu. Hotely, kam děti nesmějí, jsou v každé oblíbené destinaci. U nás je zatím situace jiná. Resortů a dalších zařízení, které se zaměřují výhradně na dospělou klientelu, je poskrovnu.

Dovolená bez dětí, hotel Ondrášův dvůr, Beskydy | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Majitelé a provozovatelé navíc museli, a někdy ještě stále musejí, řešit řadu problémů, včetně obviňování z diskriminace rodin s dětmi. Objevily se i výhrůžky udáním policii či vysláním České obchodní inspekce.

Jeden z největších hotelů adults only v České republice se nachází v Beskydech, konkrétně na Bílé. Ondrášův dvůr byl ještě před několika roky zaslíbeným místem rodičů s dětmi. Poté se ale vedení rozhodlo pro změnu konceptu. Jak uvedla ředitelka hotelu Petra Otepková, začátky nebyly vůbec jednoduché.

Dovolená bez dětí? Relax pouze pro dospělé je stále oblíbenější

Jaké byly reakce rodičů s dětmi?

Koncept jsme zavedli v roce 2018. Jeho implementace nebyla zdaleka jednoduchá vzhledem ke stálým hostům, kteří k nám byli zvyklí jezdit i se svými dětmi. Hlavně se ze začátku ozývali rodiče, že snad nemáme rádi děti, že to děláme proti dětem, že je to naschvál a podobně. Samozřejmě o tom to není. Máme rádi děti, spousta zaměstnanců má své děti. Je to o nastavení podnikatelského záměru. Chtěli jsme klientům nabídnout klid a ničím nerušený odpočinek.

Jak dlouho trvalo, než se situace uklidnila?

Asi rok. Po tomto přechodném období se situace otočila a dnes k nám jezdí právě klientela zaměřená na tuto koncepci a ráda se k nám vrací.

Proč jste zvolili tuto formu?

Naším hlavním důvodem bylo nabídnout hostům prostředí klidu a relaxu. Náš resort je zasazen doprostřed lesů a zahrady a poskytuje tak ideální místo pro ničím nerušený wellness odpočinek. Koncepce adults only se u nás tak vztahuje nejen na ubytování, ale i na návštěvu wellness nebo restaurace.

Kdo jsou klienti?

Naší klientelou jsou převážně páry ve věku 40 až 60 let, které již mají děti v dospělém věku, a tak jedou především za klidem, našimi wellness a gastro službami a v neposlední řadě za beskydskou přírodou. Další naší klientelou jsou rodiče malých dětí, kteří si chtějí udělat čas pouze pro sebe. Také k nám jezdí rozlučky se svobodou a podobně. Velkou část naší klientely tvoří také firmy, které zde naleznou ničím nerušený prostor pro své firemní školení nebo teambuilding.

Jaké jsou ohlasy?

Jak již bylo zmíněno výše, jakmile jsme nalezli klientelu, která tento koncept přímo vyhledává, setkáváme se pouze s pozitivními zkušenostmi našich hostů. A jsme velice rádi, že jsou naši klienti spokojení, což je pro nás ta největší odměna.

Setkali jste se někdy s tím, že by na vás někdo kvůli neubytovávání dětí zavolal policii nebo Českou obchodní inspekci?

Ne, ale takové výhrůžky padly. Dlouho vlastně nebyl nastavený právní rámec. Až vloni padlo soudní rozhodnutí. Týkalo se podniku ze severních Čech, který kvůli tomu dostal pokutu. Obrátili se na soud. A vloni bylo rozhodnuto, že nejde o diskriminaci. To rozhodnutí máme stažené v počítači, kdybychom něco takového museli řešit.

K TÉMATU

Opatrné našlapování

Ubytování typu adults only není u nás příliš rozšířené. Zejména kvůli obavám z toho, že by to mohlo být bráno jako diskriminace. Svým vyjádřením to potvrdili i zástupci portálu Slevomat, který mimo jiné nabízí pobytové a cestovatelské zážitky: „Adults only ubytování se jako trend rozmohl před několika lety. V dnešní době se k tomu přistupuje opatrně, protože by to mohlo být bráno jako diskriminace. Nicméně pro zákazníky jsme připravili speciální typ nabídek, které nejsou vhodné pro děti. Jsou to takové, řekněme, lepší až luxusnější balíčky ubytování. Vybírat lze ze zhruba sta nabídek, které jsou po celé republice a zároveň je nabízíme celoročně. A pokrývají v podstatě vše - od luxusnějších hotelů, po maringotky v soukromí a pouze pro dva, romantické pobyty na zámku. Najít lze i balíčky s wellness, degustacemi vín nebo piva. Obecně platí, že tato nabídka je takovým protipólem k rodinným dovoleným. Vyhledávají je zejména páry buď s cílem odpočinout si, nebo čistě jako romantický pobyt,“ uvedl Ladislav Veselý, ředitel cestovního a zážitkového portálu Slevomat.