Forum Nová Karolina vzbudilo nejen u laické, ale i odborné veřejnosti emoce již před samotným projektovým řízením v roce 2006: „Nebylo standardem lokalizovat obchodní domy do center měst, nabízet doprovodné služby jako velké parkovací plochy, food court s výběrem české i světové gastronomie, kavárny, moderní multikino, velké kulturní či sportovní akce a zejména prémiové maloobchodní značky, které nebyly dostupné v regionu, a to vše pod jednou střechou,“ dodává Martin Kubík, ředitel obchodního centra, který zde působí od samého prvopočátku. Na tehdejší dobu byl projekt z taktovky holandského ateliéru OMA Rema Kolhaase velmi odvážný, nicméně potvrdil vizi a nadčasovost architektů, kteří predikovali změnu spotřebitelského chování, která souvisela s faktem, že lidé nebudou chtít v budoucnu jen nakupovat, ale budou hledat zábavu, odpočinek i zážitky na jednom místě.

S nadčasovostí projektu úzce souvisely i další procesy, které odstartovaly rozvoj Ostravy jako takové. V okolí nově otevřeného nákupní centra se začali alokovat další investoři – vznikla zde rezidenční čtvrť s moderními byty, administrativní budovy světových firem, zrekonstruovaly se památkově chráněné budovy Trojhalí a tato oblast se za posledních 10 let stala novou urbanizovanou městskou čtvrtí, kde lidé tráví volný čas, nakupují, baví se, pracují i bydlí. Tramvajová zastávka Karolina se stala nejfrekventovanějším uzlem městské hromadné dopravy, místo je dostupné vlakem, autobusem, ale lidé si zde navykli jezdit také na sdílených kolech Nextbike, o čemž vypovídá rekordní množství výpůjček v této lokalitě. Forum Nová Karolina se díky své skvělé dostupnosti a strategickému umístění stala novým místem každodenního setkávání Ostravanů.

„Už od otevření v roce 2012 vsadily na Forum Nová Karolina zvučné světové i domácí značky, které vyhledávají právě dominantní a nadčasová obchodní centra. Na ploše 60 000 m2 bylo otevřeno přes 220 prodejních jednotek a zaměstnáno více než 2 000 lidí z celého regionu,“ vysvětluje úspěch Karoliny Tomáš Jandík, předseda představenstva REICO investiční společnosti České spořitelny spravující fond REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, který je největším českým nemovitostním fondem a vlastníkem centra Forum Nová Karolina. Za dobu fungování Karoliny investovali majitelé zejména do zkvalitňování služeb. V posledních letech zde vznikla např. nová herní zóna, která je unikátní svým designem i samotnými herními prvky. V letošním roce jsme nainstalovali nový moderní parkovací systém s rozpoznáváním poznávacích značek a možností zaplatit přímo u terminálu mobilním telefonem, chytrými hodinkami či platební kartou.

Covid období však zcela změnilo chování návštěvníků, kteří si navykli nakupovat online z pohodlí domova, nákupy si více plánovali a zefektivnili tak čas strávený v obchodním centru. Faktu se přizpůsobili také nájemci, kteří využívají své obchody zároveň jako výdejny e-shopů. „Samozřejmě i Karoliny se období pandemie dotklo, nicméně jsme našim zákazníkům a nečekaným změnám šli naproti, přizpůsobili se všem pravidlům, posléze spustili vlastní e-shop s možností nákupu dárkových karet či doplňkového sortimentu, ale také spustili mobilní aplikaci s čtečkou účtenek a věrnostním programem.

I navzdory této těžké době se nám podařilo do centra přivést nové unikátní značky, jako jsou Rituals, GAP, Under Armour nebo Karl Lagerfeld. Po dvou letech covidu jsme se dostali na návštěvnost, která předčila předcovidová čísla z roku 2019, což svědčí o tom, že se lidé nebojí vracet,“ doplňuje Tomáš Lučan, marketingový ředitel společnosti Active Retail Asset Management (ARAM), která má správu obchodního centra Forum Nová Karolina ve svém portfoliu.

„Aktuálně řešíme s nájemci končící výroční pěti- a desetileté smlouvy a hledáme společně nové možnosti, rekonstruujeme a modernizujeme jednotky, což si samozřejmě žádá svůj čas. Nicméně nejpozději na jaře příštího roku bude pronajatost centra téměř 100 %. Zákazníci se mohou těšit například na návrat značky Reserved, která obsadí plochu 2000 m2 či nově zrekonstruovanou prodejnu Mohito na 750 m2. Na přelomu roku otevře svou pobočku také Česká pošta.“ dodává Martin Kubík. V příštím roce startuje rozsáhlý a velmi nákladný projekt modernizace food courtu, který bude reflektovat nejnovější požadavky zákazníků na design, technologické trendy, bezpečnost, pohodlí i doplňkové služby. Rozvíjet se nebude pouze samotné nákupní centrum, ale dojde také k výrazným změnám v okolí – lidé se mohou těšit na dokončení sousední kancelářské budovy Organica a nového kampusu Ostravské univerzity. Mezi další významné projekty, které ovlivní rozvoj celé lokality patří bezesporu také připravovaný projekt Ostrava Tower nebo pěší zóna podél řeky Ostravice.

„Karolina byla vždy považována za silného hráče a dobrého souseda. To dokazuje naše dlouholetá spolupráce s nejvýznamnějšími regionálními partnery, jako jsou Colours of Ostrava, Beats for love, FC Baník Ostrava, HC Vítkovice, DOV, Černá louka a Slezskoostravský hrad, Muzeum Tatra Kopřivnice, Pustevny resort, Heipark Tošovice a další. Samotné obchodní centrum vždy podporovalo kulturu a sport v regionu a sami jsme zorganizovali či spoluorganizovali bezpočet akcí jako např. Burger Street Festival, Karolina OktobeerFest, Český běh žen, Ostravský Maraton, Festival v ulicích, Festival ohňostrojů, apod. Během posledních deseti let u nás návštěvníci mohli zažít koncerty Michala Davida, Davida Kollera, kapely Kryštof, Mirai, Nightwork, Boney M., zpěváků Superstar, ale také akce s nejznámějšími českými a slovenskými influencery současnosti,“ dodává Tomáš Lučan.

Desáté narozeniny obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina proběhnou tento víkend 16. – 18. září 2022 a návštěvníci se mohou těšit na mega párty s Leošem Marešem, koncert Mira Jaroše, fashion show s vítězkami a finalistkami soutěže Miss Czech Republic, taneční show Beat Up Crew, ale také narozeninové slevy a krásné dárky - více na www.forumnovakarolina.cz.