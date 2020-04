Energetická skupina innogy proto navázala v Moravskoslezském kraji spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP) na společném pilotním projektu.

Ten nabídne pomoc lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli ve finančních problémech. Právě severní Morava patří k nejvíce ohroženým regionům České republiky, pokud jde o počet vedených exekučních řízení.

„Jako první pomoc takovým lidem umožňujeme například nastavit vstřícný splátkový kalendář. Někdy to však nestačí. Nechceme zákazníkům, kteří mají zájem svoje finanční problémy řešit, ještě přitěžovat. Naopak jim chceme pomáhat. Hledali jsme proto zkušeného partnera, který se v této citlivé sociální problematice velmi dobře orientuje. Odbornou pomoc našim zákazníkům v nouzi proto chceme nabízet ve spolupráci s občanskými poradnami AOP,“ uvedl Lumír Nováček, jednatel innogy Zákaznické služby.

Podle zkušeností z innogy řada zákazníků o svých pohledávkách nekomunikuje. Mnozí z nich se stydí, že se do takové situace dostali, a myslí si, že si dokážou pomoci sami.

Jsou mezi nimi senioři, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodnění lidé, ale i ti, kteří se zadluží poté, co naletěli tzv. energetickým šmejdům.

„Přístup innogy je společensky odpovědný. Dává šanci všem, kteří mají třeba dlouhodobé problémy s hrazením svých závazků. Tito lidé bohužel často už dluží na více místech, dluhy řeší dalšími půjčkami, a ve své tíživé situaci potřebují komplexní pomoc. Pilotní projekt innogy jim nabízí prostor pro další komunikaci a otevírá cestu k našim občanským poradcům. Ti lépe rozumějí jednání lidí na hranici chudoby a znají možnosti řešení jejich situace,“ řekl Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

Od spolupráce s innogy si AOP slibuje například lepší orientaci klientů ve vyúčtování energií, porozumění pohledávkám a dlužním částkám, nastavení priorit při splácení nebo zajištění úpravy splátkových kalendářů.

Klientům nabídnou občanské poradny AOP osobní, telefonické a e-mailové poradenství, případně i doprovod na pobočku, pokud by potřebovali komunikačně podpořit při osobních jednáních.

„Projekt také pomůže lidem, kteří už do občanských poraden chodí a jsou zákazníky innogy. Díky vzájemné spolupráci budeme lépe znát postupy innogy při komunikaci se zákazníky, způsoby vyúčtování služeb nebo nové formy poradenství, a naopak innogy se od nás při školení dozví, jak správně s našimi klienty pracovat,“ dodal H. Kalvoda.

Kvůli vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob v důsledku epidemie koronaviru se řada lidí, ať už zaměstnanců nebo podnikatelů musí vyrovnat s výpadkem příjmů. Navíc trvá nejistota, jak dlouho omezení zůstanou v platnosti.

ROZHOVOR K TÉMATU

S předsedou výboru Asociace občanských poraden Hynkem Kalvodou jsme hovořili také o aktuální situaci v Česku.

Registruje AOP v těchto dnech nárůst lidí s finančními problémy?

Ano, bohužel je to tak, nárůst registrujeme. Mnoho lidí, zaměstnanců i živnostníků, nemá v současné době příjmy, protože ztratili práci nebo nyní přichází o práci, či nemohou kvůli nouzovému stavu provozovat svou živnost. To samozřejmě způsobuje také nárůst lidí s finančními problémy. Někteří lidé nemají ani příliš velké úspory, takže se začínají dostávat do velmi tíživé životní situace.

Co byste těmto lidem v této složité situaci poradil, jaký doporučují vaše poradny postup?

V případě propuštění ze zaměstnání je třeba se co nejdříve evidovat na Úřadu práce. Ty většinu svých agend převedly na telefonickou, e-mailovou či online komunikaci. Elektronicky je nyní možné řešit také sociální dávky. Ty mohou pomoci, byť třeba jen zčásti, překlenout toto náročné období. Bližší informace o finanční pomoci je možné získat také na webu ministerstva práce a sociálních věcí – lze např. podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (rozumí se zejména finanční pomoc) - www.mpsv.cz

V jakém režimu nyní fungují vaše občanské poradny? Co ještě pomáháte lidem nyní řešit?

Občanské poradny sítě AOP pracují v tomto období většinou prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Také fungují v upravených otevíracích hodinách, bližší informace máme zveřejněny na našich internetových stránkách obcanskeporadny.cz. Kromě poradenství lidem ve finanční tísni občanské poradny v tomto období radí také lidem, jak se zorientovat např. v systému pomoci a různých užitečných služeb, jako jsou dovozy obědů, hlídání dětí, problematika ošetřovného, pracovně-právní agenda a dalších. Pomáháme tak lidem, aby se v souvislosti s probíhající epidemii dostali na místní úrovni ke konkrétní pomoci.