O servisu zákazníků v nových složitých podmínkách jsme hovořili s provozním ředitelem Karlem Kinclem, který je odpovědný za řízení provozu zákaznických služeb innogy.

Jak nyní funguje zákaznický servis innogy? Jak jste například reagovali na uzavření provozoven v souvislosti s vládním nařízením?

V těchto dnech pracujeme v naprosto nestandardních a úplně nových podmínkách. Od poloviny března jsou uzavřena všechna zákaznická centra innogy. Prakticky jsme museli ze dne na den přejít výhradně na elektronickou komunikaci a veškeré požadavky a dotazy našich zákazníků od té doby řešíme jen po telefonu a přes internet. Během mimořádně krátké doby se nám také podařilo převážnou většinu našich operátorek a operátorů zákaznické linky převést do režimu práce z domova, abychom i nadále dokázali zajistit obsluhu našich zákazníků a současně se chránili před vypuknutím nákazy na pracovišti. Podařilo se nám to vyřešit technicky a jsem přesvědčen, že tento krizový provoz zvládáme i po stránce kvality péče. Sám se snažím kolegům pravidelně děkovat. Myslím, že si to dnes určitě zaslouží a jsme rád, že naše nasazení kvitují i zákazníci.



Daří se vám tedy i v této mimořádné situaci obsloužit všechny zákazníky a řešit jejich požadavky?

Děláme pro to maximum. Nadále odbavujeme všechny typy příchozích požadavků včas a kvalitně. Samozřejmě ta část zákazníků, která by si nás obvykle našla v našich zákaznických centrech, najednou musí hledat jiný komunikační kanál. Většinou je to zákaznická linka, zvýšený provoz registrujeme také na webových stránkách a vyřizujeme i více emailové komunikace. I v tomto mimořádném období si nás zákazníci našli.

Jak se s novou situací, kdy není možné zajít na pobočku, vyrovnávají vaši zákazníci? A jaké jsou jejich reakce?

Musím říct, že mě osobně velmi příjemně překvapilo, jak smířlivě česká společnost obecně na všechna současná omezení a nařízení zareagovala. I naši zákazníci projevují pochopení pro to, že proti obvyklým velmi vysokým standardům musejí teď na spojení s operátory čekat o něco déle. Všichni to chápou a neregistrujeme žádné stížnosti v tomto směru. Naopak, máme celou řadu velmi pozitivní zákaznické zpětné vazby. Tyto pochvaly důsledně s kolegy sdílíme, jsou pro nás v těchto těžkých dnech velkým povzbuzením.

Volají teď lidé více nebo naopak cítíte útlum?

Je to možná trošku překvapivé, ale počty příchozích hovorů na naši zákaznickou linku jsou stále minimálně na stejné úrovni, jako před vyhlášením nouzového stavu. V minulém týdnu jsme dokonce vyřídili hovorů více. Energetika je i v tomto období pro zákazníky tématem, jsem rád, že innogy dokáže řešit jejich požadavky, odpovídat jejich dotazy.



Čím si to vysvětlujete?

Díky nouzovému stavu mají lidé často více času na domácí administrativu. Zřejmě je to takový efekt jarního úklidu v domácnostech. Naši zákazníci jsou v mnoha případech týden, čtrnáct dní doma, třeba v karanténě nebo pracují z domova. Otvírají doma staré obálky, staré faktury, zkrátka dělají domácí inventuru. A samozřejmě jednou z položek jsou i dodávky energií.