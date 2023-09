ITIXO je IT firma vyvíjející pro své zákazníky špičkové technologie, od čehož se odvíjely i její požadavky na nové prostory. Hlavními kritérii bylo moderní zázemí s dobrým technologickým vybavením, dobrá dostupnost kanceláří či flexibilita prostor. V březnu 2023 podepsala nájemní smlouvu na prostory v kancelářské budově IQ Ostrava, kde našla ideální zázemí. K výběru kanceláří developera CTP, který se zaměřuje na budování a správu udržitelných industriálních parků, přispělo i blížící se otevření coworkingového centra Clubco v prostorech budovy.

„Naším cílem bylo najít nejmodernější zázemí v Ostravě, a to se nám v kancelářích CTP podařilo. Prostory splňují naše technologické požadavky, a kromě kancelářského zázemí budeme mít k dispozici i zelené terasy, které příjemně doplní prostředí pro naše pracovníky. Navíc je skvělé, že budeme mít pod jednou střechou také cowork Clubco, který plánujeme využít pro pořádání akcí nejen pro naše klienty. Je to skvělý prostor, kde se budou setkávat lidé a firmy a jistě zde vznikne celá řada zajímavých byznysových příležitostí,“ okomentoval Lukáš Adamec, Project Manager ITIXO.

Zázemí společnosti ITIXO nabídne příjemné moderní prostředí pro práci, zelené terasy i nové chytré technologie v kancelářích. Nacházet se budou ve dvou patrech budovy, do kterých se společnost přestěhuje ve dvou fázích. V první fázi si pronajme 541 m2 kancelářských prostor spolu s 269 m2 venkovních teras, druhá fáze doplní kanceláře o dalších 854 m2. V kancelářích bude postupně pracovat až 80 lidí. Oficiální předání prvních prostor je plánováno v únoru 2024.

„Ostrava se stává významným centrem inovativních firem, což vidíme jak v industriálním, tak i kancelářském sektoru. Jde o výbornou lokalitu, která nabízí bohatou průmyslovou historii, lidské zdroje a vzdělání, tedy skvělé podmínky pro růst lokálních a začínajících firem i příchod a rozvoj mezinárodních společností. Naším cílem je podpořit jejich růst a zároveň prosperitu celého regionu pomocí kvalitního a flexibilního zázemí. IQ Ostrava je skvělým příkladem a mě velmi těší, že naše kanceláře splnily náročná kritéria softwarové společnosti ITIXO,“ řekl Jakub Kodr, jednatel a obchodní ředitel CTP v České republice.

Budovu IQ Ostrava rozšíří také coworkingové centrum Clubco, které nabídne 1 512 m2 flexibilních kanceláří a 625 m2 teras. Využít zde bude možné 124 pracovních stanovišť, 26 kanceláří či prostory pro akce až pro 70 osob. Jde již o třetí cowork Clubco developera CTP, který přináší do regionů nové příležitosti pro byznys a umožňuje práci v inspirativním prostředí, se špičkovou technologickou výbavou a možností využívat prostory dle vlastních potřeb. Clubco je ideálním místem pro setkávání profesionálů a sdílení know-how, a to jak pro začínající firmy, tak i zavedené podniky. Ostravské Clubco je aktuálně ve fázi výstavby, své dveře otevře již letos v listopadu. První Clubco otevřela CTP na jaře roku 2021 v Brně, které v roce 2022 rozšířila o další dvě patra. Do sítě coworků přibylo druhé Clubco v Nupakách u Prahy a na podzim 2023 se přidá Ostrava.

„Clubco přináší moderní přístup k práci v kancelářích, kdy si lidé nebo firmy sami zvolí, kdy a jakým způsobem kancelářské prostory využijí. Flexibilní kanceláře umožňují podřídit prostory aktuálním potřebám našich klientů, navíc v moderním klubovém prostředí, které je příjemným bonusem pro práci. Rozšiřujeme tím nabídku lokálních kancelářských prostor o specifický typ sdílených kanceláří, které je možné najít také v Brně či nově v Nupakách u Prahy. Věřím, že Clubco Ostrava přinese do regionálního podnikatelského prostředí potřebnou flexibilitu a komunitní prvek, který přispěje ke sdílení a rozvoji zkušenostní a nápadů,“ okomentovala Kateřina Camerino, Manažerka Clubco Ostrava v CTP Česká republika.

Ostravsko nabízí skvělé podmínky pro růst firem a stále častěji se stává centrem pro firmy z IT sektoru. Region nabízí zajímavé příležitosti pro inovativní firmy včetně těch zaměřujících se na výzkum a vývoj, s vysokou nabídkou pracovní síly. Potvrzuje to i developer CTP, který působí v této oblasti dlouhodobě. Má zde široké a stále se rozrůstající portfolio industriálních CTParků a kancelářskou budovu IQ Ostrava, která patří k nejmodernějším v České republice. Nachází se v centru Ostravy a kloubí v sobě koncept chytrých budov a prostředí kancelářského parku třídy A. Za jejím designem stojí Studio Acht, se kterým developer spolupracoval již na řadě projektů.

ITIXO se zabývá zejména zakázkovým vývojem software pro zábavní průmysl, výrobní podniky a mezinárodní korporace. Aby byli jejich vývojáři neustále krok před konkurencí, pořádají již několik let odborné konference, meetupy a další eventy pod značkou Update Conference. V neposlední řadě jsou také experti na moderní live-streaming, technologickou audio/video produkci, UX/UI a další oblasti grafického designu.

O CTP

CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí dle GLA. Společnost k datu 31. března 2023 vlastnila 10,9 milionů metrů čtverečních ploch v 10 zemích. CTP certifikuje všechny nové budovy dle standardu BREEAM na úrovni Very good či lepší a od Sustainalytics získala "Low-Risk" ESG hodnocení, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikatelem.

*Více informací naleznete na webových stránkách CTP: www.ctp.eu