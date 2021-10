„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří v něm žijí, pohybují se v něm nebo jen tak tráví volný čas. Proto chceme opět oslovit obyvatele a návštěvníky Ostravy a aktivně je zapojit prostřednictvím elektronické pocitové mapy a ankety do tématu snižování negativních vlivů města na změny klimatu a jeho lepší adaptaci na tyto změny,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Více o projektu se dočtete na webu Fajnova.cz zde .

Aktuální verze Pocitové mapy ukáže i srovnání, jak se po několika letech změnily názory obyvatel na projevy klimatické změny v různých částech města. Veřejnost byla do tvorby pocitové mapy zapojena již v roce 2017. Výsledky byly zapracovány do Adaptační strategie města, která uvádí konkrétní projekty k realizaci.

Podílet na změně okolí svého bydliště i celého města mohou opět obyvatelé Ostravy prostřednictví vyplnění Pocitové mapy. Stačí na ni vytipovat místa, která potřebují změnu, protože se v létě při vysokých teplotách přehřívají. Stejně tak mohou definovat místa, kde chybí zeleň nebo není dost kvalitní zeleně či plochy, kde by se dala lépe využívat např. srážková voda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.