„Pro rodiče je jistě snadnější pomoci dětem s předměty jako je čeština či matematika, ale angličtina nemusí být pro každého silnou stránkou. Uvědomujeme si tuto situaci a jelikož roušky šít neumíme, rádi vám pomůžeme s tím, co umíme nejlépe,“ stojí v prohlášení.

Výuka bude zahájena v pondělí 23. března pro děti ve věku od 6 do 12 let. Probíhat bude od pondělí do pátku v padesátiminutových blocích podle věkové skupiny žáků. „Chceme zaručit co nejvíce sourodé skupiny vrstevníků i podobné úrovně jazyka,“ hlásí TOPLINGVA.

Skupinky budou maximálně o 10 studentech. Každé dítě se účastní výuky maximálně jednou týdně, jednak pro návaznost lekcí, ale také pro zprostředkování vyučování co nejvíce dětem.

Pro účast je třeba mít nainstalovaný Skype a zaslat uživatelské jméno na emailovou adresu info@toplingva.cz spolu s křestním jménem dítěte a termínem, kdy se výuky zúčastní.

„Při dostatečném zájmu rodičů, ale především dětí, bude tato výuka probíhat po celou dobu uzavření škol,“ dodávají zástupci TOPLINGVY.

Výuka probíhá zdarma, ale účastníci mohou poslat dobrovolný příspěvek. Další informace naleznete zde.