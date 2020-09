Ozařovač dostal i několik přezdívek - ničitel nádorů, velký bílý slon nebo kyber anděl. Přístroj je součástí Kliniky onkologické, kterou vede respektovaný onkolog Jakub Cvek, který je s přístrojem spojený od samotného začátku.

„Na dobu před 10 lety si samozřejmě vzpomínám velmi dobře. Vyvrcholilo několikaleté úsilí mého předchůdce doktora Davida Feltla. Aby přesvědčil potřebné úředníky, museli jsme vypracovat tisíce stran argumentů, proč by Ostrava a nově zrekonstruovaná Onkologická klinika měla CyberKnife získat. Myslím si, že nám hodně pomohla a svým způsobem pomáhá doteď podpora vynálezce CyberKnife doktora Johna Adlera, který působí na klinice v americkém Standfordu,“ vzpomíná docent Cvek.

Nakonec se ostravská fakultní nemocnice stala první zařízením ve střední a východní Evropě, kde se s CyberKnife začalo pracovat. A velmi brzy se zařadila mezi prestižní světová pracoviště nejen pokud jde o rekordní počty odléčených pacientů za rok. Jako první začali ostravští onkologové léčit CyberKnifem i srdeční arytmie, úspěchy mají i v oblasti léčby očních nádorů.

„Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi dvě největší centra v republice, které se léčbou nitroočních melanomů zabývají. A úspěšnost je při správně vedené léčbě až 80 procentní. V mnoha případech se nám podaří zachránit nejen oko samotné, ale pacientům zůstane i zrak,“ řekl přednosta Oční kliniky Jiří Němčanský, který s týmem docenta Cveka úzce spolupracuje.

Docent Cvek považuje za stěžejní základ úspěšné léčby právě mezioborovost. Největší počet pacientů přichází s nádorovým onemocněním plic. Poprvé se s touto formou léčby setkal v roce 2012 i Miroslav Mikulášek z Prahy. „Líbí se mi, že je léčba kybernožem tak elegantní, bez jakéhokoliv krveprolití, bez bolestí a nutnosti být hospitalizován na lůžku. CyberKnife je naprosto úžasný stroj,“ prozradil své pocity z léčby spokojený pacient.

Ostravské pracoviště respektují lékaři z celého světa. Například týmová vědecká práce, zaměřená na chování páteře v průběhu ozařování, byla na kongresu v Rio de Janeiru oceněna hlavní cenou.

V těchto dnech se jedná o zakoupení nového přístroje, a to vzhledem k obrovské zátěži za deset let používání CyberKnife. „Věřím, že se nám podaří získat prostředky na pořízení nového přístroje, protože uplynulých deset dokázalo, že tato forma léčby je nejen mnohem šetrnější pro pacienta, ale v mnoha případech i ekonomicky výhodnější pro stát. Nemocní se mohou vrátit do práce za výrazně kratší dobu, než u klasické onkologické terapie,“ doplnil a shrnul budoucnost léčby nejpřesnějším ozařovačem na světě ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.