Naopak nejhorší výsledek má značka Costa Coffee a na posledním místě Tchibo, kde je situace až absurdní, protože řetězec nabízí vegan muffin, avšak rostlinné mléko v nabídce zcela chybí. Lidí preferujících rostlinnou kuchyni před tou živočišnou přitom celosvětově neustále přibývá.

Není tedy divu, že vzhledem k poptávce se tomuto trendu přizpůsobují obchodní řetězce a roste v nich pestrost nabídky rostlinných produktů, jak v lednovém průzkumu zjistil projekt Rostlinně. Na hodnocení supermarketů se autoři rozhodli navázat průzkumem rostlinné nabídky místních kavárenských řetězců, a tak doporučují, kam na rostlinné občerstvení zajít.

Právě ve zmíněném kavárenském řetězci Starbucks mají rostlinnou nabídku nejrozsáhlejší. Zcela zdarma nabízí do kávy sójové mléko a na svém menu mají také dezerty jako espresso brownie nebo rostlinný jablečný koláč. Na cestu z kavárny si ještě můžete vzít do kapsy raw tyčinky. V nabídce naleznete také kokosové a mandlové mléko, to už je však s příplatkem.

Zdroj: Rostlinně

“Ve Starbucks je pro nás důležité, abychom dokázali vyjít vstříc všem zákazníkům, kteří si k nám přijdou pro dobrou kávu. Tedy i těm, kteří se vyhýbají klasickému mléku, ať už ze zdravotních důvodů, nebo ze snahy o zdravější životní styl,“ prozradil Michal Holotík, Brand manager Starbucks CZ/SK.

Dobře jsou na tom také kavárny Coffeshop Company, kde si ke kávě se sójovým nebo kokosovým mlékem mohou návštěvníci přiobjednat i jablečný koláč. Ve středu ankety skončily značky McCafé a Cross Café, kde byl trend zaznamenán, ale kavárny ještě na jeho celkovém vývoji pracují. Naopak rostlinně si příliš nepochutnáte v Costa Coffe a zmíněných provozovnách Tchibo.

„Při hodnocení jsme zjistili, že se nám tu objevil takový nešvar. Rostlinné mléko totiž většinou bývá za příplatek, což není ideální. Kavárna tím dává najevo, že rostlinné mléko je jen výdobytkem pro lidi, kteří si to mohou dovolit, a úplně zapomíná na zákazníky s nesnášenlivostí laktózy. Dražší rostlinné mléko pak může vést k tomu, že ho zákazník prostě nikdy nezkusí,“ komentuje hodnocení projektová manažerka Rostlinně Marianna Slováková.