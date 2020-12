Vyorávku dokončili 10. prosince. Teď ji postupně dovážejí do cukrovaru ke zpracování. Viníkem, kterého však nelze potrestat, byly nadměrné srážky a současné klima.

„U některých porostů bylo při sklizni nutné čekat až na jejich vyschnutí a stávající vysoké teploty kvalitě řepy rozhodně neprospívají. Ideální teplota je pro ni od nuly do mínus pěti stupňů. Výnos kolem devětašedesáti tun z hektaru je letos nadprůměrný, ale cukernatost je pod patnácti procenty silně podprůměrná,“ říká agronom opavského cukrovaru Jaroslav Narovec.

Jako by to nestačilo, musí se kampaň vyrovnávat i s covidem, posílajícím zaměstnance i brigádníky do karantény nebo na nemocenskou. „S obsazováním směn byly značné problémy, ale teď se situace poněkud stabilizovala. Doufejme, že to tak vydrží až do 22. ledna, kdy je předpoklad ukončení kampaně,“ neztrácí Jaroslav Narovec optimismus.

Opavský cukrovar, patřící do sítě rakouské společnosti Agrana, patří mezi sedm dosud funkčních cukrovarů v republice. První kampaň zažil už v roce 1870 z řepy, sklizené o rok dříve. V roce 1905 jej zastavil požár. Investice do technologie, které byly zahájeny po první světové válce, ta druhá z větší části opět zničila. Výstavba nového cukrovaru byla spuštěna v roce 1949, přičemž první kampaň proběhla v roce 1953.



V roce 1989 patřil opavský cukrovar mezi devět závodů Severomoravských cukrovarů, v roce 1992 spadal pod společnost 1. Slezská a od roku 1998 přešel do sítě zmíněné rakouské společnosti Agrana. Od roku 2000 je v něm s použitím nejmodernějších postupů a technologií zpracováváno více než 3000 tun cukrovky. Kromě opavského jsou v provozu ještě cukrovary v Dobrovici, Českém Meziříčí, Hrušovanech nad Jevišovkou, v Litovli, Vrbátkách a v Prosenici.