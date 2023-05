Dočkají se cestující ve vlaku rychlého internetu? Operátoři vyčkávají

Chytrý mobilní telefon a neustálé připojení na internet. Spojení, které se stalo pro většinu populace naprostou samozřejmostí. Díky němu lze totiž už při cestě do zaměstnání vyřídit korespondenci, stejně tak být ve spojení s rodinou a přáteli. Jenže i přes digitální rozmach jsou v Česku místa, kde je mobilní telefon k ničemu. Problém mají i cestující ve vlaku, viníkem je nedostatečná síla signálu. To by se mělo změnit.

Nejpozději do poloviny roku 2026 by podél hlavních železničních koridorů a jejich okolí mělo být postaveno bezmála sto vysílačů. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock