Možná vás napadne hned, kdo se o ně stará ve statutárním městě Ostravě: Je to společnost Ostravské vodárny a kanalizace. Já, coby běžný občan, ji znám jako OVAK. U příležitosti své návštěvy zde zjišťuji, v čem vlastně tkví přidaná hodnota skutečnosti, že právě tato společnost se stará o dodávky pitné vody a správu kanalizační sítě v mém rodném městě.

Zodpovědně a bez vytáček

„Být profesionální vodohospodář pro město Ostrava, to je naším hlavním posláním i cílem,“ říká Radka Vanková, PR manažerka OVAK (na snímku níže), a usmívá se.

Radka VankováZdroj: OVAK„Často se proto stáváme průkopníky v oboru vodárenství, který vzbuzuje někdy zbytečně vypjaté emoce. Voda, která teče z kohoutku má velkou přidanou hodnotu oproti té v řece nebo z deště. Při své práci dbáme na ověřovaná fakta, podložená čísla, a zejména dlouhodobé znalosti a vzdělání našich zaměstnanců, které nestále prohlubujeme a konfrontujeme s trendy ve vyspělých zemích. Běžného občana by z našeho pohledu měla zajímat kvalita dodávaných služeb, s městem sjednaná cena za ně a společenská zodpovědnost naší společnosti vzhledem k místu, kde podnikáme. Jsme v tomto ohledu pro Ostravany dobrým partnerem,“ zamyslí se Vanková.

„Začnu možná od konce,“ pokračuje a ukazuje vytištěné VODOknihy, které pomáhají vést školáky 4. a 5. tříd základních škol k zdravému smýšlení o ochraně vody, našeho nejcennějšího přírodního zdroje.

Zjišťuji tak, že OVAK již 20 let věnuje v rámci svého ekologického působení nemalou pozornost a finance právě v projektu Hledej pramen vody mladým lidem.

Paní Vanková v nich vidí budoucí možnou změnu v transformaci využívání vody v krajině i našich domácnostech. Děti poutavou soutěžní formou získávají nezbytné informace i přehled za možnosti časového rámce běžných školních osnov. O soutěž je mezi školami každoročně velký zájem.

Kvalitu vody určují i minerální látky v ní

Při pohledu na mapu Moravskoslezského kraje mě zajímají nádrže Kružberk a Šance. Právě tyto dvě přehrady hrají v dodávce pitné vody do Ostravy svůj prim, dozvídám se.

Pro zvětšení na obrázek klikněte.Zdroj: OVAK„Tyto přehrady jsou zdrojem povrchové vody a představují 60 až 65 % dodávek do města,“ popisuje Vanková. Jedním dechem také dodává, že další část - 35 až 40 % - pokrývá OVAK vlastní výrobou vody z podzemních zdrojů, které se nacházejí na území města Ostravy. Ročně tak máme v Ostravě 6 až 8 mil. m3 této vlastní vody, jež je navíc velmi cenným obohacením vody pitné z upravovaných povrchových zdrojů zejména pro svůj obsah minerálních látek.

„Cenová politika OVAK a sjednaná spolupráce s vedením Ostravy pomáhá udržovat cenu za služby jako jednu z nejnižších v ČR,“ dodává.

Jak je to s případnými opravami, ptám se. „Máme také své dlouhodobé závazky na poli péče o vodovodní a kanalizační potrubí, úpravny vody, vodojemy a čistírny, zkrátka celého vodárenského majetku, jež náleží městu Ostrava. Každý rok investujeme také do nákupu moderních provozních technologií jako je Smart metering, obnovy stávajících provozních zařízení a do kvalifikace i odborné připravenosti našich zaměstnanců. Finanční prostředky vynaložené společností OVAK na péči o svěřený i vlastní majetek jsou pro rok 2022 očekávány ve výši téměř 400 mil. Kč., kromě toho platíme městu nájem ve výši více než 300 mil. Kč,“ vysvětluje mi Vanková.

Zaujalo mě spojení Smart metering, a proto se zajímám, co se pod ním skrývá. Je mi vysvětleno, že se jedná o systém dálkového odečtu vodoměrů, kdy jsou zákazníkům nabízeny také další služby související s kontrolou jejich spotřeby. Paní Vanková upřesnila: „Aktuální stav nainstalovaných vodoměrů je přes 20 000 ks. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 33 000 vodoměrů.“

Každá kapka se počítá

Odbornost OVAK také přispívá k nízkým ztrátám vody v potrubní síti. V roce 2021 dosáhly tyto v Ostravě svého historického minima 1,246 milionu m3, což v procentuálním vyjádření činí 7,4 % a představuje výrazný podprůměr v ČR, když se letmo podívám do dalších tabulek. Otázek mi víří hlavou ještě více a tak mě paní Vanková odkazuje na sociální síť OVAK, kterou také společnost směřuje osvětově, a zve mě do mini muzea Babylon věnovaného historii ostravského vodárenství, které ke Světovému dni vody zveřejní termíny svých prohlídek. Rezervace probíhají na www.ovak.cz. A s tím se spolu loučíme.

Eva Gadeová