Město jim chce takto usnadnit těžkou situaci způsobenou koronavirou pandemií a následnými vládními opatřeními k minimalizaci šíření nákazy. Rozhodli o tom radní města na svém jednání 1. dubna. Opatření se dotkne zhruba třicítky provozoven.

„Rozhodli jsme odpustit nájemné paušálně všem podnikajícím osobám, které jsou v nájmu v nebytových prostorách patřících městu, protože se domníváme, že současná koronavirová krize má dopad na všechny podnikatele, nejen na ty, kteří museli zcela, nebo částečně uzavřít své provozovny,“ řekl místostarosta Lukáš Lyčka.

„Vyzýváme i ostatní majitele nemovitostí ve městě, v nichž jsou v nájmu drobní podnikatelé, aby zvážili podobnou nebo částečnou podporu,“ doplnil Lyčka.

Odpuštění nájmu se bude týkat například prodejny textilu, drogerie, večerky, cukrárny, Hostince na Podloubí, zámečnictví, restaurace Klenba, Pivních a vinných lázní, lékárny i lékařských ordinací. Rozhodnutí rady bylo jednohlasné. Pokud budou vládní opatření omezovat drobné podnikání delší dobu, rada zváží případné další žádosti nájemců o úlevy.

„Chtěl bych požádat občany města, aby nakupovali v našich obchůdcích, a jen co opět otevřou, navštěvovali naše hospůdky a restaurace. Velké řetězce dle mého názoru ekonomické důsledky současných opatřeních ustojí, ale my potřebujeme podpořit naše živnostníky,“ doplnil místostarosta Lyčka.

Město chce nabídnout alespoň částečnou pomoc i všem občanům. „Protože víme, že dezinfekce je aktuálně nedostatkové zboží, objednali jsme větší množství z várky, kterou vyrábí hasiči v Ostravě. Věříme, že přijde každým dnem. Kdy ji budeme občanům rozdávat, včas zveřejníme,“ řekl starosta Jaroslav Varga. Informaci občané najdou na webových stránkách města, na Facebooku města, hlásit ji bude městský rozhlas i městská policie.

Klimkovice se také připravují na variantu, že by se mohla nákaza objevit v domově pro seniory. Ve spolupráci s Centrem volného času Mozaika město zajistilo ubytovací prostory pro ošetřovatelky a ředitelku domova, protože ti by se v takovém případě dostali do karantény a museli by zůstat izolovaní od svých rodin.

Sanatoria Klimkovice zapůjčila postele a lůžkoviny, střední zdravotnická škola poskytla ochranné štíty. Starostovi se podařilo sehnat 20 polomasek s filtry FPP3 z firmy Sigma a 100 výměnných filtrů, 100 látkových roušek a 350 roušek FPP2 s nano vlákny. K dispozici je dostal nejen domov, ale také místní hasiči, městská policie a pracovníci sběrného dvora.

Domov zavedl přísná hygienická opatření již v půlce března, platí v něm zákaz návštěv. Aby nebyli klienti domova zcela odloučeni od svých rodin, zakoupilo město pro domov neomezená data a lidé tak mohou komunikovat se svými blízkými přes tablet, který domov za tímto účelem pořídil.

V Klimkovicích také ukončila pro malý zájem provoz poslední fungující mateřská škola ze tří, které jsou ve městě. „Rodiče nechtějí nic riskovat a raději zůstávají s dětmi doma,“ podotkl starosta Varga.