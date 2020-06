“Dohodnuto je prvních dvacet kandidátů za jednotlivá uskupení. Součástí koaliční smlouvy je, kdo na které místo bude koho nominovat. To, co od dnešního sněmu potřebujeme je, abychom potvrdili kandidáty za hnutí STAN,” zahájil sněm krajský tajemník Ladislav Honusek.

„Naši koaliční partneři již své kandidáty nominovali a je tedy na nás, abychom tento krok učinili také,“ dodal Honusek.

Hostem sněmu byli předseda krajské organizace Nezávislí Martin Polášek a Ondřej Syrovátka spolupředseda krajské organizace Strany zelených spolu se svými kandidáty z první dvacítky.

“Krajský sněm nám potvrdil kandidátní listinu, kterou několik měsíců, vlastně už od podzimu, připravujeme. Je za tím spousta hodin práce, jejichž výsledkem je potvrzených prvních dvacet jmen na naší koaliční kandidátce. Vznik této koalice STAN, Zelení a Nezávislí, bylo dle našeho názoru to nejlepší možné uskupení, které jsme mohli vytvořit. Věříme, že společně můžeme oslovit co nejvíce voličů napříč regiony Moravskoslezského kraje, “ vyjádřil lídr hnutí STAN za Moravskoslezský kraj Jan Lipner, který na otázku zda je připraven být hejtmanem odpověděl, že po dvaceti letech na obecním úřadě je to pro něj výzva.

Zazněla tedy jednotlivá jména kandidátky a to v tomto pořadí:

Jan Lipner (starosta Horní Suché. Martin Polášek (starosta Těrlicka), Ondřej Syrovátka (místostarosta Nového Jičína) Jiří Jureček (starosta Hošťálkovic), Petr Becher (zastupitel a knihkupec), Michael Rataj (starosta Branky u Opavy), René Šmotek (herec), David Plandor (IT specialista, Monika Czepczorová (starostka Bukovce), Patrik Hujdus (starosta Marianských Hor), Michaela Šebelová (starostka Kunčic pod Ondřejníkem ), Petr Letocha (podnikatel, zastupitel Karviná), Hana Bližňáková (starostka Dobroslavic), Jiří Jekl (zástupce ředitele školy), Petr Orel (senátor), Hana Šutovská (místostarostka Bruntálu), Pavel Paschek (starosta Hlučína). Alena Hasáková (zastupitelka Český Těšín), Denis Hennhofer (učitel Ostrava) a Naděžda Kubalová (místostarostka Orlové). Doplněním kandidátů na další místa na koaliční kandidátce byl pověřen krajský výbor.