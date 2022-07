Plzeňský Prazdroj přestane vyrábět cider Kingswood. Prodeje zdrtila pandemie

ČTK

Plzeňský Prazdroj přestane vyrábět Cider Kingswood, alkoholický nápoj z jablek. Příčinou je dvouletá epidemie koronaviru, během které byly několikrát uzavřeny restaurace. Prodeje nápoje se už nevrátily do úrovně před pandemií. Pivovar se tak soustředí na druhou svou podobnou značku Frisco. Ta by měla být nově k dispozici v sudech. ČTK to řekl marketingový ředitel skupiny Roman Trzaskalik na festivalu Colours of Ostrava.

Plzeňský Prazdroj - pivovar, ilustrační foto. | Foto: ČTK