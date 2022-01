Pavel Lazar, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tatra Trucks, připomněl, že v předloňském roce 2020 Tatra navzdory pandemické situaci nezastavila ani na den výrobu, a i díky tomu splnila svůj plán a prodala 1186 vozidel.

Na rok 2021 Tatra Trucks plánovala prodej 1220 kusů vozů, nakonec zákazníkům dodala 1277 automobilů. Z tohoto počtu přibližně 40 procent putovalo na trhy v Česku a na Slovensku, zbytek byl určen na export. Čtyřicet procent odebrali zákazníci v civilní sféře, deset procent bylo určeno pro záchranné složky a padesát procent automobilka dodala v rámci armádních zakázek. „Tatra měla loni velmi úspěšný rok a tento trend by měl pokračovat i letos vzhledem k tomu, že registrujeme silnou poptávku zákazníků po našich jedinečných vozidlech,“ sdělil Pavel Lazar.

„Minulý rok jsme získali i průlomové vojenské zakázky v Belgii a Německu, které nám mohou zásadně pomoci prosadit se v širším měřítku v prostředí armád NATO,“ dodal. Právě zakázka na vozidla pro belgickou armádu představuje vůbec největší armádní projekt pro Tatru nejen za minulý rok, ale i za poslední léta.

Tatra Trucks ve spolupráci s partnerskou automobilkou DAF Trucks totiž do Belgie dodá 879 logistických nákladních vozidel řady CF na tatrováckých platformách 4x4 a 8x8. Obchodní ředitel a místopředseda představenstva Petr Hendrych upřesnil, že automobilka bude provádět také montáž vozidel, na projektu bude navíc spolupracovat i další kopřivnický podnik Tatra Defence Vehicle, který pro vozidla vyvinul a bude vyrábět pancéřované kabiny.

„Na konci loňského roku navíc belgické ministerstvo obrany uzavřelo další výběrové řízení na dodávku 9 tahačů těžkých návěsů v provedení 8x8, v němž jsme rovněž uspěli,“ dodal Pavel Hendrych.

V minulém roce Tatra Trucks zaznamenala ještě jeden velký obchodní úspěch v rámci NATO, a to, když německý Bundeswehr totiž loni na podzim objednal 76 nových hasičských vozidel na podvozku Tatra Force, která vzniknou ve spolupráci s partnerskou firmou Rosenbauer.

Loni Tatra Trucks také dokončila dodávku tří desítek tatrovek s hákovými nakladači pro českou armádu a pracuje na programu nových kolových samohybných houfnic a systémů protivzdušné obrany, pro které má armádě dodat příslušné podvozky. Tatra vyrobila i první speciální vozidla pro českou armádu a zahájila dodávky prvních desítek kusů vozů Tatra Force pro ozbrojené síly Ukrajiny.

V září loňského roku si v Tatře také připomněli 10 let od zahájení výroby modelové řady Tatry Phoenix, která je pro automobilku stěžejním produktem pro civilní sféru. Do dnešní doby firma dodala zákazníkům více než 3650 vozů této řady. Tatra Phoenix již v roce 2012 získala titul Nejlepší plněpohonné vozidlo v rámci prestižní celoevropské ankety International Truck of the Year.

Loňský rok přinesl také start vývoje prototypu vozu Tatra s vodíkovým pohonem, na kterém kopřivnická automobilka spolupracuje s několika českými výzkumnými organizacemi a vysokoškolskými pracovišti v čele s Ústavem jaderného výzkumu Řež.

Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks, sdělil, že pro projekt použijí podvozek řady Tatra Force ve speciálním provedení, který je určen pro těžební průmysl, aby vůz mohli odzkoušet v nejnáročnějších podmínkách. „Pokud půjde vše podle plánu, na konci tohoto roku by měl být hotov první prototyp určený k testování,“ doplnil Radomír Smolka.